Qualität und Vielfalt ist das, was einen guten Verlag auszeichnet

Der Karina-Verlag besticht durch Qualität und Vielfalt. Neben Literatur für Kinder und Erwachsene tummeln sich dort auch Musiker, Maler und Fotografen.Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Die Verlegerin sagt selbst: „Die Bücher werden nicht von Star-Autoren geschrieben. Es sind Bücher, die mit der Seele geschrieben wurden. Die Texte unbekannter Autoren sind um einiges spannender und abwechslungsreicher, als so mancher Bestseller.“Die Überflutung des Buchmarktes mit unüberarbeiteten Werken macht Leser unsicher. Daher bekommen die Werke des Karina-Verlages, ab Erscheinungstag 01.03.2016, ein Siegel. Dies zeichnet das Buch als geprüftes Verlagsbuch aus. Die Werke sind lektoriert, Probegelesen und von Profis geprüft und gesetzt. Die Qualitätsdruckerei arbeitet mit hochwertigen Materialen.Rein österreichische Bücher bekommen ein "Literatur Österreich" und die Werke aus Europa das "European high quality Book".Machen Sie sich selbst ein Bild davon, was der Karina-Verlag alles zu bieten hat.www.karinaverlag.at/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Karina-Verlag