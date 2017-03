"Schaden-Kompetenz-Center" für die Versicherungskammer Bayern (VKB) ist „Abteilung des Jahres im Bereich Kundenservice“

(fair-NEWS)

München, 1. März 2017 --- Die COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH, eine 100-prozentige Tochter des VKB-Konzerns, hat den German Stevie Award in Gold als „Abteilung des Jahres im Bereich Kundenservice“ gewonnen.Geehrt wurde erneut die Konzeption und Umsetzung des „Schaden Kompetenz Center“ für die VKB. Für das Projekt hat COMBITEL bereits im November 2016 den renommierten Quality Award des Call Center Verbands in der Kategorie „Kundenzufriedenheit“ erhalten. Das Projekt umfasst den Aufbau eines komplett neuen und eigenen Standorts für die konsolidierte, schnelle und effiziente Schadenbearbeitung für den Konzern VKB. Durch die Implementierung neuer Strukturen und Prozesse für seinen Auftraggeber und den Einsatz gezielter Maßnahmen, Methoden und Instrumente gewährleistet COMBITEL die Einhaltung von Service Levels, eine hohe Service Qualität und damit die Zufriedenheit der Versicherungskunden und –vermittler der VKB.COMBITEL wird im dritten Jahr in Folge mit einem Stevie Award geehrt. Bereits 2014 hat sich die Jury für ein Projekt des Münchner Service Centers entschieden und es mit dem German Stevie Award in Gold ausgezeichnet, ebenfalls in der Kategorie als „Abteilung des Jahres im Bereich Kundenservice“. Mit dem Konzept und der technischen Umsetzung seines Service-Angebots COMBI ASC für die Generalagenturen der VKB holte COMBITEL zudem in den Jahren 2014 und 2015 in verschiedenen Kategorien Bronze bei den German Stevie Awards.Die German Stevie Awards sind der deutsche Wirtschaftspreis der international anerkannten Stevie Awards. Mehr als 50 Führungskräfte aus ganz Deutschland haben entschieden, wer einen der begehrten Stevies erhält. In ihren Gremien haben sie alle Bewerbungen auf Herz und Nieren geprüft, die innovativsten Lösungen herausgefiltert und die Preisträger der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stevie Awards gekürt. Mehr Informationen stehen unter http://stevieawards.com/gsa zur Verfügung.



Bildinformation: Quelle: Stevie Awards Deutschland http://www.StevieAwards.com/Deutschland