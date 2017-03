Neues Kurz Curriculum am isb Wiesloch: Corporate Change Communication

(fair-NEWS)

Wiesloch. Change Prozesse in Unternehmen werden häufig vorangetrieben, ohne dass die Veränderungen angemessen und klar kommuniziert werden. Oft beginnt die Kommunikation verspätet. Oder sie findet gar nicht statt. Verlust an Akzeptanz, Motivation und Ressourcen sind die Folge. Die isb GmbH, das Weiterbildungsinstitut für systemische Professionalität, stellt nun ein neues Format vor, um eine gelingende Kommunikation im Change zu ermöglichen: das KurzCurriculum „Corporate Change Communication“. Dieses Angebot richtet sich an Unternehmenskommunikatoren, PR-Fachleute und Verantwortliche in Change-Prozessen. In vier Bausteinen im Zeitraum von neun Monaten lernen Teilnehmende, systemische Perspektiven und Kommunikationsmethoden zu verstehen und sie in der Praxis anzuwenden. Die Besonderheit der isb-Didaktik und Lernkultur ist dabei die Verbindung persönlicher Entwicklung mit fachlicher Qualifizierung. Ziel ist die Weiterentwicklung persönlich-professioneller Kompetenz und Wirksamkeit, ein grundlegendes Verständnis von Organisationsentwicklung und Veränderungsprozessen und der anschließende sinnvolle Transfer in die Kommunikation des Change. Dazu bringen die Teilnehmenden selbst Themen aus ihrem Berufsalltag mit ein. Sie haben so Gelegenheit zu gemeinsamer Auseinandersetzung und gemeinsamem Lernen. Von den erfahrenen Lehrtrainern des isb werden ihnen systemische Konzepte, Tools und Haltungen an die Hand gegeben, die innerhalb des Seminars in kollegialen Beratungs- und Anwendungsübungen praxisnah trainiert werden - für eine wirksame professionelle Kommunikation mit relevanten Stakeholdern.Das Curriculum „Corporate Change Communication“ beginnt am 6. April 2017 in den Räumen der isb GmbH in Wiesloch. Mehr unter: http://isb-w.eu/news/kurzcurriculum_ccc_corporate_change_communication.php



Bildinformation: Foto: Manuel Dorn