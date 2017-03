Nachhaltigkeit: Sie wollen mehr als nur drüber reden?

(fair-NEWS)

Lifting gefällig...? Nachhaltiges Eventmanagement ist längst mehr als nur ein innovativer Ansatz. Wer sein Event nachhaltig aufstellt, hat auch mehr zu erzählen. Wieso das so ist und welchen Mehrwert Nachhaltigkeit Ihnen bietet, zeigen wir Ihnen beim Praxisaustausch zum Nachhaltigen Eventmanagement am Mittwoch, 5. April 2017 von 15 bis 18 Uhr in der Fabrik 45 in Bonn. (Kosten: 30,00 € pro Person)Beim anschließenden Get-together haben Sie die Möglichkeit Ihre Erfahrungen mit KollegInnen anderer NGOs auszutauschen und sich mit Akteuren aus Bonn und der Region zu vernetzen.Was Sie mit nach Hause nehmen? Neue Ideen Ihr Event nachhaltiger zu gestalten und zu kommunizieren sowie innovative und kreative Ansätze im Umgang mit dem Thema.Wer wir sind? Veranstaltungsmacher, die seit mehr als zehn Jahren nachhaltige Events umsetzen. Netzwerk-Initiatoren, die es sich zu ihrer Aufgabe gemacht haben, die Huürden für Veranstalter im nachhaltigen Eventmanagement abzubauen. Überzeugungstäter, weil wir wissen, dass es wirkt!Jetzt online anmelden: https://lcem.lab-concepts.de/registration/praxisaustausch-nachhaltige-events Wir freuen uns auf Sie!Kontakt: nachhaltige-events@labconcepts.de



