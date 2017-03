(fair-NEWS)

Die Schauspielerin Sonja Kargel schlüpft in die Rolle der Kölner Autorin Irmgard Keun und nimmt Sie auf einen Stadtspaziergang durch die Südstadt mit. Sie präsentiert den Teilnehmenden ihr Leben und ihre Werke – unangepasst, schnodderig, frech!Keun schrieb 1931 mit 26 Jahren ihren ersten Roman “Gilgi” und avancierte zu einer bekannten Schriftstellerin der Weimarer Republik. 1932 erschien “Das kunstseidene Mädchen”, das ein noch größerer Erfolg wurde. Die Nazis verboten ihre Bücher als dekadente “Asphaltliteratur” und trieben sie ins Exil. Dort verfasste sie “Nach Mitternacht”, einen Roman über Nazideutschland, den Egon Erwin Kisch als “großartigen Antinaziroman” bezeichnete."Theater to Go", eine gelungene Kombination aus Theater und Geschichte vorgetragen an historischen Orten. Das Ganze nett verpackt und bei bestem Wetter, mit hat es sehr gut gefallen. Gerne wieder."



Bildinformation: Sonntag, 7. Mai 14:00 - 16:00 "Kunstseidene Südstadt- Dramatische Stadtführung"