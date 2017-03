Der Obstbaron kommt nach Köln – neuer Franchise-Standort für das Start-Up

(fair-NEWS)

Aus Nord-Osten kommt frischer Wind nach Köln: Das junge Start-Up Obstbaroneröffnet einen neuen Franchise-Standort in der Rhein-Metropole und liefert ab sofortfrische Vitamine direkt ins Büro. Franchisenehmer ist Jens Schultz, der denObstlieferservice bereits im Ruhrgebiet vertritt. Warum jetzt der Sprung nach Köln?„Köln ist eine der spannendsten Städte in Deutschland mit einem besonderenBranchenmix – außerdem habe ich mein Herz in Köln verloren. Meine Partnerinkommt von hier“, sagt Schultz augenzwinkernd.Ihn reizt die Mischung aus Großkonzernen, Kreativen und der Filmbranche. „In Kölnwird immer am Puls der Zeit gearbeitet und das bedeutet häufig, dass wenig Zeitbleibt, sich um eine gesunde Verpflegung am Arbeitsplatz zu kümmern“, sagt JensSchultz.Obstbaron liefert frisches Obst, Smoothies und Fruchtsalate direkt in die Teeküchenoder Großraumbüros der Unternehmen. Büro Obst heißt dieser Trend, der sich inDeutschland seit einigen Jahren verbreitet. Er gilt als moderner Gegenentwurf zuSandwichautomaten und eingeschweißtem Supermarkt-Obst. Schultz beliefert auchUnternehmen, die mit einem eigenen Stand auf der Köln Messe vertreten sind undsich direkt vor Ort mit frischen Snacks versorgen möchten.Jan-Nicolas Kuhl ist Geschäftsführer des Franchisegebers Obstbaron GmbH und istgespannt, wie die Kölner das neue Angebot aufnehmen. „Für uns ist Köln als neuerFranchise-Standort ein Meilenstein. Es ist großartig, unsere Obstbaron-Lieferwagenüber die Zoobrücke oder den Hohenzollernring rollen zu sehen.“„Der Verkehr ist tatsächlich die größte Herausforderung“, sagt Jens Schultz. Er undseine Mitarbeiter kaufen die Früchte jeden Tag frisch auf den Großmärkten der Region ein und bringen jedem Kunden seinen Obst-Mix persönlich vorbei. „Ein modernes Navi mit Stauanzeige und ein gutes Gespür sind wichtig“, sagt Schultz lachend.Obstbaron wurde 2010 von drei jungen Unternehmern in München gegründet.Seitdem sind Standorte in Hamburg, Essen und Düsseldorf dazu gekommen. Indiesem Jahr beginnt die bundesweite Ausweitung des Unternehmens zumFranchisemodell. Jens Schultz ist der erste Franchisenehmer des Obstbarons.Der Obstbaron ist Partner des Programms Schulobst NRW. Interessierte Schulenerfahren mehr unter: www.obstbaron.de . Das Unternehmen beteiligt sich ebenfallsan der Gesundheitsaktion „5 am Tag“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung(DEG). Das Bedürfnis nach gesunder Ernährung am Arbeitsplatz nimmt laut einerDEG-Umfrage zu. 96 Prozent der Arbeitnehmer gaben an, dass sie täglich zugreifen,wenn ihnen der Arbeitgeber Gratis-Obst zur Verfügung stellt. Ein Drittel gab an, sichdadurch deutlich gesünder zu ernähren.Jens Schultz erzählt Ihnen gern mehr über seinen Start in Köln. Sie erreichen ihnunter: 0201 / 9770 1721 oder essen@obstbaron.de



Bildinformation: Der Obstbaron kommt nach Köln – neuer Franchise-Standort für das Start-Up