White Plate (Koch)kunst-Projekt mit Jens Rittmeyer: Kreativer Dialog mit dem Sternekoch im Rahmen eines Werkstatt-Gesprächs am 7. März um 19 Uhr

Hamburg, März 2017Das White Plate Kochkunst-Projekt, das durch den international ausgezeichneten Fotografen Klaus Einwanger ins Leben gerufen worden ist, bot für Jens Rittmeyer eine Plattform, um seine tiefe Verbundenheit zum Meer zum Ausdruck zu bringen. Nachdem Jens Rittmeyer am 6. März im Rahmen des „Chefs Table“ für geladene Gäste seine Kochkünste präsentiert, spricht der renommierte Küchenchef des N°4 und des Seabreeze des Navigare NSBhotel Buxtehude am 7. März von 19 bis 22 Uhr in den Wiedemann Werkstätten in München über seinen Werkbeitrag „Wasser-Kraft“ in einem intensiven, offenen und herzlichen Dialog mit Initiator und Fotograf Klaus Einwanger.Die Leitfrage des White Plate Projekts lautet: „Was passiert, wenn Sterneköche ihre „Kochkunst“ wortwörtlich nehmen und sich als Koch auf das Feld Kunst begeben?“. Aus den kreativen Dialogen zwischen Sterneköchen und Initiator sind 14 außergewöhnliche Werkbeiträge und kreative Perspektiven auf inspirierende Menschen entstanden, deren Höchstleistung kontinuierlichen Einfluss auf ihre Lebenslinien hatte.Jens Rittmeyer war schon immer vom Meer fasziniert und sammelt seit vielen Jahren Inspiration aus „Neptuns Reich“. An der Südküste Portugals kochte der junge Sternekoch mit viel Leidenschaft und verwöhnte seine Gäste mit zahlreichen Köstlichkeiten aus dem Wasser. Diesem roten Faden folgte Jens Rittmeyer auch, als es ihn nach Sylt und seit Neuestem ins Navigare NSBhotel Buxtehude verschlug.Aus der Kraft des Wassers und der Weite des Meeres zieht Jens Rittmeyer Inspiration für neue Kreationen für sein Signature-Menü im N°4 des Navigare NSBhotel Buxtehude und findet gleichzeitig auch Klarheit für sein Denken und Tun im Alltag. Jens Rittmeyers Werkbeitrag „Wasser-Kraft“ für das White Plate Projekt besteht aus einer aufwändigen dreiteiligen Installation, in der Bilder und Videos auf Wassersäulen projiziert und die Bewegungen des Meeres sowie das Spiel der Wellen mit dem Sand inszeniert werden. In den anfänglich getrübten Wassersäulen ist immer wieder ein Bild zu erkennen, das im Wechsel edle kulinarische Kreationen von Jens Rittmeyer zeigt und bewegte Naturaufnahmen von Sylt, Jens Rittmeyers ehemaligem Arbeitsort.Wer also mehr über den Zusammenhang von Jens Rittmeyers Inspirationsquelle für seine kulinarischen Meisterwerke und seiner Umgebung erfahren möchte, sollte sich das Werkstatt-Gespräch in den Wiedemann Werkstätten (Hohenzollernstraße 47 (im Hof), 80801 München) am 7. März von 19 bis 22 Uhr mit Sternekoch und Küchenchef des N°4 im Navigare NSBhotel Buxtehude, Jens Rittmeyer, nicht entgehen lassen! Anmeldung unter klaus@white-plate.com.Weitere Informationen unter www.hotel-navigare.com



