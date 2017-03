Nordseebad Spiekeroog GmbH: „Gemeinsam mehr erreichen“

(fair-NEWS)

Richtungsweisende Klausurtagung der Gesellschaftsvertreter und der Unternehmensleitung – Ziel nach erfolgreichem Sanierungskurs der vergangenen Jahre: Weichenstellung zur weiteren Steigerung von Qualitätsanspruch und WertschöpfungSpiekeroog, 28. Februar 2017. Im friesischen Varel-Dangast fand vom 2. bis 4. Februar 2017 die diesjährige Klausurtagung der Nordseebad Spiekeroog GmbH (NSB) statt. Geschäftsführer Ansgar Ohmes stellte gemeinsam mit seinem Team die Konferenz unter das Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ und präsentierte dem neuen Gemeinderat, in Personalunion der Gesellschafterversammlung, zum Start der neuen Legislaturperiode einen „Blick in den Rückspiegel“, Fakten zum Status Quo sowie Ausblicke, Anregungen und Visionen für die nahe Zukunft.Nach dem harten Sanierungskurs der vergangenen Jahre kann die Nordseebad Spiekeroog GmbH nun mit Erfolgen in Bezug auf Finanzlage und Wirtschaftlichkeit aufwarten: Erstmals seit 2000 konnten im Geschäftsjahr 2016 Rücklagen für den Reedereibetrieb gebildet werden und erstmalig liegen die Umsatzrenditen im zweistelligen Bereich. Erreicht wurde die Steigerung der Umsatzrentabilität durch viele Einzelmaßnahmen zur Ertragsoptimierung und Kostenreduktion in den Jahren 2010 bis 2016. Aber auch Infrastrukturmaßnahmen, Service- und Gästeorientierung sowie Schaffung neuer Angebote und Vermarktung können sich sehen lassen und tragen kontinuierlich zum Erfolgskurs bei, beispielsweise das neue InselBad & DünenSpa, das Inselkino, die neue Bäckerei sowie diverse Einzelmaßnahmen im Servicebereich.Auch der Blick in die Zukunft sieht positiv aus: Als Motto der Veranstaltung hat Ohmes „Gemeinsam mehr erreichen“ gewählt. Der Geschäftsführer beschreibt damit das Selbstverständnis der NSB und gibt gemeinsam mit Patrick Kösters und Jörg Dierlich sowie deren Teams starke Impulse für die zukünftige Ausrichtung der NSB in Sachen Werte und Ziele. Während man sich in der Vergangenheit stark auf Kosten und Ertrag konzentrierte, geht es nun zusätzlich um den Qualitätsfokus. Noch werteorientierter will man zukünftig agieren, die Insel Spiekeroog ganzheitlich sehen, soziale Komponenten mit einbeziehen, das fängt bei der Steigerung der Lebensqualität für die Inselbewohner an, denn „zufriedene Insulaner sorgen für glückliche Gäste“, so Ohmes. Größtes Projekt ist die bereits genehmigte kurzfristige Schaffung von zusätzlichem Mitarbeiterwohnraum für Angestellte der Nordseebad Spiekeroog GmbH – ein richtungsweisender Beschluss der Gesellschafterversammlung auf der in Bezug auf nutzbare Flächen stark limitierten Nordseeinsel.Weitere Themen auf der Agenda waren Nachhaltigkeit und Umweltschutz als elementare Ziele für die Insel Spiekeroog und die zeitnahe Umsetzung einer Maßnahmenkonzeption für die Spiekerooger Nachhaltigkeitsinitiative. Der Beginn des Projekts ist für das Winterhalbjahr 2017/18 geplant. Zudem ist eine Spiekerooger Zukunftsschmiede mit breiter Öffentlichkeitsbeteiligung geplant, um die Weichen für die strategische Weiterentwicklung des Tourismus auf der Insel zu stellen.Zu guter Letzt ging es um das Projekt Zukunft Schifffahrt und Häfen: Die Schifffahrt soll weiterhin in Inselhand bleiben und die Flotte kontinuierlich modernisiert sowie den sich ändernden Marktanforderungen angepasst werden.



Bildinformation: Nordseebad Spiekeroog GmbH: „Gemeinsam mehr erreichen“