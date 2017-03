Mobile World Congress 2017: Phicomm stellt LTE-Smartphone Energy 4S mit Fingerprint-Sensor und Android 7 vor

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

In Barcelona werden zudem neue Farbvarianten des Energy 3+ und Clue 2S sowie der neue Phicomm-Router KE 2M mit 3x 10/100 Mbps LAN präsentiert

(fair-NEWS) Unterhaching, Februar 2017 - Phicomm, Anbieter innovativer Smartphones und Netzwerklösungen, stellt auf dem Mobile World Congress 2017 das neue Android-Smartphone Energy 4S mit fortschrittlicher LTE-Technologie und der neuesten Android-Version - 7 / Nougat - vor. Das Dual-SIM-fähige Smartphone ist mit einem 1.3 GHz Quad-Core-Prozessor (MT6737) von Mediathek ausgestattet und verfügt über 1GB Arbeitsspeicher / 16GB ROM-Speicher (erweiterbar um 128GB über MicroSD-Karte). In Deutschland wird das grau-schwarze Energy 4S ab Anfang Mai 2017 für 159 Euro inkl. MwSt. erhältlich sein. Auf dem Messestand in Halle 1, Stand 1A8 sind ebenfalls die Android-Smartphones Energy 3+ und Clue 2S zu sehen, die ab Anfang April auch im edlen Rosé-Gold verfügbar sein werden.



Phicomm Energy 4S

Die leistungsstarke Kamera mit Dual-LED Blitz hat eine Auflösung von 13 Megapixeln - perfekte Selfies gelingen dank der 5MP-Frontkamera. Das 5 Zoll große IPS-Display löst mit 1280x720 Pixeln auf - Medieninhalte werden klar und detailgetreu dargestellt. Das Smartphone misst 144,3 x 72,3 x 8,6 mm und liegt dabei sehr gut in der Hand. Der Deckel des neuen Energy 4S besteht aus Aluminium. Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich ein Fingerprint-Sensor, mit dem sich das Energy 4S entsperren lässt - interessant für Anwender, die eine einfache Alternative zum gewöhnlichen Entsperrcode suchen. Der Sensor kann zudem für die Autorisierung von Käufen und App-Zugriffen genutzt werden. Neben LTE Cat 4 (Downlink 150 Mbps / Uplink 50 Mbps), verfügt das Android-Smartphone über eine WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n) und Bluetooth 4.1. Zusätzlich hat das Energy 4S einen Beschleunigungs-, Licht- und Annäherungssensor sowie die Navigationsfunktion AGPS und einen E-Kompass integriert. Die Funkstandards WCDMA und GSM werden ebenfalls unterstützt. Der Akku hat eine Kapazität von 2400 mAh.

Phicomm Energy 3+ & Clue 2S

Die Android-Smartphones Energy 3+ (UVP: 179 Euro inkl. MwSt.) und Clue 2S (UVP: 119 Euro inkl. MwSt.) sind ab Anfang April in Rosé-Gold erhältlich. Beide Smartphones sind mit der Dual-SIM-Funktion sowie LTE ausgestattet. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 zum Einsatz. Das Energy 3+ von Phicomm hat ein 5,5-Zoll IPS-Display und wird von einem 1,3 GHz-Octa-Core-Prozessor (MT6753) mit 2GB Arbeitsspeicher / 16GB ROM-Speicher (erweiterbar um 128GB über MicroSD-Karte) angetrieben. Die Rückkamera mit Dual-LED Blitz hat eine Auflösung von 13 Megapixeln. Wie das Energy 4S, kann das Smartphone über den Fingerprint-Sensor entsperrt werden. Ein 3650mAH starker Akku ermöglicht Gesprächslaufzeiten von bis zu 780 Minuten. Das Clue 2S hat ein 5 Zoll großes IPS-Display, welches mit 1280x720 und 294 PPI auflöst. Es wird von einem 1.0 GHz Quad-Core-Prozessor (MT6735P) angetrieben - als Arbeitsspeicher stehen 1GB Arbeitsspeicher / 16GB ROM-Speicher zur Verfügung. Die Hauptkamera mit Autofokus, einer F/2.0 Blende, 79 Grad Weitwinkel und vier Linsenelementen löst mit 8 MP auf und sorgt für detailreiche Aufnahmen - die Fronkamera mit 2 MP ist optimal für HD-Videoanrufe und Selfies geeignet.



Phicomm KE 2M

Der 2.4 GHz-starke Phicomm-Router KE 2M ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten bis maximal 300 Mbps. Ausgestattet mit drei LAN-Ports mit 10/100 Mbps und einer 10/100 Mbps WAN-Schnittstelle, verfügt der KW 2M über drei Antennen sowie 4 MB Flash-Speicher und 32 MB RAM. Der handliche Router ermöglicht die Errichtung eines Gästenetzwerks sowie die Verwaltung mittels einer Phicomm-Applikation auf dem Smartphone. Zudem wurde eine Bandbreitensteuerung integriert. Der neue KE 2M von Phicomm ist ab Juni 2017 zum Preis von 14,95 Euro inkl. MwSt. erhältlich.



Die Phicomm (Shanghai) Co., Ltd (früher: Shanghai Feixun Communication Co., Ltd). mit dem Markennamen - PHICOMM - ist ein High-Tech-Anbieter von Endgeräten für mobile Kommunikation sowie Netzwerklösungen und Systemtechnik. Um sich auf dem europäischen und vor allem auf dem deutschen Markt zu positionieren, wurde im Herbst 2012 die Phicomm Europe GmbH mit Firmensitz im Süden von München gegründet. Seitdem hat sich PHICOMM auf dem Weg als Anbieter innovativer Kommunikationstechnologie (u.a. Smartphones und Netzwerkprodukte) mit den Schwerpunkten von europaweitem Vertrieb, Service und dem technischen Support schnell etabliert und erfolgreich weiterentwickelt.

Mit der Vision - das Leben unserer Kunden durch innovative Kommunikationstechnologie zu bereichern und neue Erlebniswelten zu schaffen - arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Wir bieten effiziente und intelligente Lösungen für den Privatkunden, Kleinunternehmer sowie für Business-Anwender. Als Geschäftskonzept wird das B2B-Businessmodel in ganz Europa zu ausgewählten Distributions- und Systempartnern zugrunde gelegt. Weitere Informationen finden Sie auf www.phicomm.de und https://www.facebook.com/PhicommEurope/.



