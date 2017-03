(fair-NEWS)

Egal ob aus der Hand, aufs Brot, als Snack oder beim Hauptgang. Käse gibt unserem Essen immer eine besondere Note.Käse ist ein festes Milcherzeugnis, das bis auf wenige Ausnahmen durch Gerinnen aus dem Eiweißanteil der Milch gewonnen wird. Jeder Käse hat seinen ganz eigenen Charakter. Inzwischen ist Käse eine richtige Delikatesse geworden und bietet puren Genuss. Mit Käse lässt sich kreativ und vielfältig Kochen und verleiht unseren Gerichten den richtigen Pfiff, wie man so schön umgangssprachlich sagt.Rezepttipp: Camembert-Auflauf (© Kummers Ofengerichte)6 Knödel4 - 5 Tomaten100 g Camembert3 Eier2 EL Butter1 - 2 Prisen Salz2 - 3 Prisen PfefferZubereitung:Knödel nach Packungsangabe zubereiten, abkühlen lassen und in Scheiben schneiden.Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Camembert in dünne Scheiben schneiden.Knödel, Tomaten und Camembert dachziegelartig in einer gebutterten Auflaufform verteilen. Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen und über den Auflauf geben. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 35 Minuten überbacken.Trailer:Buchbeschreibung:Heiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf! Wer kann da schon „NEIN" sagen?Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte" sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.Guten Appetit!Taschenbuch: 84 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Januar 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 1523225521ISBN-13: 978-1523225521Format: Kindle EditionDateigröße: 3691 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 106 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01AZMYRA6X-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:



Bildinformation: Britta Kummer