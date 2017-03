Buchneuerscheinung „Märkte, Macht und Muskeln“ von Thomas Roithner

(fair-NEWS)

Über „die Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik Österreichs und der Europäischen Union“ berichtet Thomas Roithners kürzlich erschienenes Buch „Märkte, Macht und Muskeln“. Durch Machtverschiebungen, Kriegsentwicklungen und Rüstungsspiralen führen journalistische Beiträge aus bekannten Qualitätszeitungen*.Besonderes Augenmerk liegt auf dem Buchcover, welches vom bekannten Karikaturisten Gerhard Haderer gestaltet wurde. Der Cartoon, der sich im neunten Jahrbuch von Gerhard Haderer „Begleitflugzeug“ nennt, zeigt ein Bomben abwerfendes Kampfflugzeug, das von einem Hilfsflugzeug „verfolgt“ wird. Die Kritik am Militarismus und doppelten Standards sind nur zwei der vielen Punkte, die den Autor mit dem Karikaturist verbinden.„Märkte, Macht und Muskeln“ ist nach „Schöne Götterfunken?“ bereits das zweite Buch von Thomas Roithner bei myMorawa. Der Friedensforscher und Privatdozent für Politikwissenschaft versteht es, die Inhalte, aufgrund des zeitungsähnlichen Charakters des Buches, leicht verständlich zu machen und wendet sich mit seinen wissenschaftlichen und politischen Berichten an ein breites Publikum. Die bereits erschienenen Artikel beinhalten kritische Beobachtungen und Empfehlungen zur aktuellen Außen- und Friedenspolitik wie:- EU-Sicherheitstricks – Kerneuropa – Militarisierungslogik- Von der Sicherheitslogik zur Friedenslogik- Militärbündnis NATO vor Baustellen, Staus und Schlaglöchern- Wie viel Militär braucht der Friede?- Warum Zivile im Cyberwar die Führung übernehmen sollten- Atomare Abrüstung: geschichtsbuchverdächtige Initiative Österreichs- Neue Anläufe für Vertrauensbildung und Krisenprävention in Europa- Immerwährende oder interessengeleitete Neutralität*Die im Buch enthaltenen Artikel sind in der Neuen Zürcher Zeitung Österreich, dem Standard, der Furche, der Fachzeitschrift Militär Aktuell, der Presse sowie in der Wiener Zeitung erschienen.Märkte, Macht und Muskeln – Die Außen-, Sicherheits- und Friedenspolitik Österreichs und der Europäischen UnionThomas RoithnerSeitenanzahl: 132ISBN: 978-3-99057-541-3Größe: 12,0 cm x 19,0 cmErscheinungsdatum: 23.01.2017Paperback: 12,99 €Hardcover: 978-3-99057-542-0; 21,99 €