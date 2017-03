Gebündelte Intralogistikkompetenz: ORBIS und proLogistik schließen strategische Partnerschaft

(fair-NEWS)

Das SAP-Beratungs- und Softwareunternehmen ORBIS und die proLogistik GmbH + Co KG aus Dortmund, ein IT-Systemhaus für Hard- und Softwarelösungen in der Intralogistik, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel dieser Kooperation ist es, die Kunden ganzheitlich und mit gebündelter Kompetenz bei der Vernetzung und Optimierung ihrer Intralogistikprozesse im Sinne von Industrie 4.0 zu unterstützen. ORBIS hat zu diesem Zweck die Pick-by-Voice-Dialogsysteme von proLogistik (pro-Voice) dank der innovativen Technologie der ORBIS Multi-Process Suite (ORBIS MPS) nahtlos in die SAP Business Suite integriert.Die ORBIS AG vervollständigt durch die Partnerschaft ihr Intralogistikangebot um die Pick-by-Voice-Systeme von proLogistik und kann ihren Kunden nunmehr ein komplettes, vollständig in SAP-Software integriertes Portfolio zur beleglosen Datenerfassung in der innerbetrieblichen Logistik anbieten. Es erstreckt sich vom Pick by Scan per Mobilgerät oder Stapler-Terminal über Pick by Vision mit Augmented-Reality-Datenbrille bis hin zu Pick by Voice mit Sprachbefehlen. Egal ob Ein- und Auslagerung, Kommissionierung, Verpackung oder Inventur im Lager: Der Kunde kann nun für jeden Intralogistikprozess das jeweils am besten geeignete technologische Verfahren nutzen.Darüber hinaus kann ORBIS im Rahmen der Kooperation Kunden für ihre innerbetrieblichen Logistikprojekte auch die qualitativ hochwertige Hardware von proLogistik zur Verfügung stellen, die ausschließlich in Dortmund entwickelt, produziert und repariert wird.proLogistik erhält durch die Partnerschaft Zugriff auf das umfassende Leistungsspektrum von ORBIS in Bezug auf die innerbetriebliche Logistik im SAP-Umfeld und kann die ORBIS MPS als moderne Lösung zur dialoggestützten Prozesssteuerung einsetzen. Mit der ORBIS MPS werden die Abläufe in der Intralogistik aber auch in Produktion und Service mit SAP-Prozessen im Sinne von Industrie 4.0 bidirektional und in „Echtzeit“ vernetzt, dialogisiert und visualisiert – unabhängig vom jeweiligen Endgerät. Auf diese Weise unterstützt sie den beleglosen Datenfluss in der Intralogistik effizient.Mit dieser strategischen Partnerschaft ergänzen sowohl ORBIS als auch proLogistik die eigene Intralogistikkompetenz optimal. Von den Synergien, die daraus erwachsen, profitiert der Kunde, denn er wird beim Aufbau durchgängiger, effizienter und transparenter innerbetrieblicher Logistikprozessketten bestmöglich unterstützt. Gleichzeitig eröffnet die Kooperation beiden Unternehmen die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder zu erschließen.ORBIS präsentiert in Showcases die Nutzung des Pick-by-Voice-Systems von proLogistik und seine nahtlose Integration in die SAP Business Suite auf der diesjährigen LogiMAT in Stuttgart (14.–16. März 2017) erstmals der breiten Öffentlichkeit. Interessierte Fachbesucher können sich auf dem Messestand von ORBIS (Halle 7 / 7D45) ausführlich informieren.



Bildinformation: ORBIS AG