MacX MediaTrans V3.3 - Die weltweit erste Unterstützung für iTunes Store-Käufe und die Fotolöschung von der Kamerarolle

(fair-NEWS) Chengdu, China - MacXDVD Software hat heute MacX MediaTrans V3.3 mit der erweiterten Unterstützung für iTunes-Inhalte veröffentlicht. Das Upgrade ermöglicht, Filme, TV-Sendungen, Musik, Lieder, Hörbücher aus iTunes-Mediathek auf Mac in normale MP4 oder MP3 Dateien zu sichern, damit sie für andere Geräte zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus wird die neueste Version den ersten Daten-Transfer für Mac-Nutzer, um Fotos aus der Kamerarolle des iPhones zu löschen.



MacXDVD Software hat heute angekündigt, dass der aktualisierte MacX MediaTrans V3.3 mit der einzigartigen Unterstützung für iTunes-Artikel und der weltweit ersten Lösung für Mac-Nutzer, um Fotos aus der Kamerarolle zu löschen, ein neues Niveau erreicht hat. Um die Medienübertragung zwischen iGeräten und Macs zu erleichtern, MacXDVDs Helfer wird weiter optimiert, um das Exportieren der iPhone iPad Einkäufen inkl. Filme, TV-Sendungen, Musik und Hörbücher aus dem iTunes Store für die Wiedergabe auf Computer und nicht Apple Geräte zu unterstützen. Und erstmals können alle Fotos aus der Kamerarolle mit nur 1 Klick gelöscht werden.



Der weltweit führende iPhone Manager ist jetzt für die unter macOS Sierra oder frühreren Versionen laufenden Mac-Computer und Notebooks verfügbar und untertützt alle iGeräte mit iOS 10.3/9/8/7. Verwalten Sie iTunes-Inhalte und iPhone-Fotos frei mit der Vollversion unter https://www.macxdvd.com/mediatrans/index-de.htm



Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von PayPal gibt an, dass iTunes immer noch den ersten Platz belegt, wenn es um den Kauf von Musik, Filmen und TV-Sendungen geht. Die steigenden Investitionen in iTunes und die größeren Speicheranforderungen an iGeräte fordern einen einfachen Weg, um die iTunes-Artikel zu speichern. MacXDVD reagiert auf die seit langem bestehenden Beschwerden durch Hinzufügen der ersten Backup-Möglichkeit für iTunes-Mediathek in seinen iPhone Datenmanager.



Der erste iPhone Manager auf dem Markt, der iTunes-Inhalte untersützt



Mit der vollen Unterstützung für M4V Filme, Musikvideos, TV-Sendungen, Clips, M4P Musik, Lieder und Hörbücher aus dem iTunes ist es nicht mehr schwer, mehr Platz auf iGeräte zu schaffen und Käufe zu schützen. iTunes-Daten von iPhone 7/6s/6/5S, iPad Pro/Air 2 und anderen Geräten mit iOS 10 können auf iMac, Macbook Pro/Air, Mac Mini, etc in weit verbreitete MP4 und MP3 Formate übertragen werden, ohne den gleichen Apple ID und Passwort zu teilen oder mit dem gleichen Heimnetzwerk zu verbinden. Das exportierten MP4 oder MP3 ist problemlos mit anderen Video Players und Android, Google und Windows Handys kompatibel.



Alle Fotos aus der Kamerarolle von iGeräten auf Mac löschen



Das V3.3 Upgrade markiert auch MacX MediaTrans als die weltweit erste 1-Klick-Lösung für Mac-Nutzer zum Löschen aller oder meherer Fotos aus der Kamerarolle oder anderen Alben. Das klobige eins nach dem anderen Löschen wird nur für immer veraltet. Fotos nach "Alle", nach "Monat" oder nach anderen Typen auf einen Schlag zu löschen kann flexibel realisiert werden, wenn Ihr iPhone mehr Platz benötigt.



Darüber hinaus werden neue Albenkategorien, nämlich Bildschirmfotos, Selfies, Serien und Panoramen, zur einfacheren iPhone Fotoverwaltung hinzugefügt.



Genauer gesagt, MacX MediaTrans steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie:



* iPhone Musikmediathek verwalten und Klingeltöne erstellen möchten;

* Fotos aus iGeräten sichern und Hintergrundbilder übertragen;

* Videos zwischen iGerät und Mac übertragen und die mit iOS nicht kompatiblen Videos konvertieren;

* Audio & Video von iPhone verwalten, inkl. Klingeltönen, Sprachmemos, iTunes U, Podcasts;

* Bücher (Hörbücher) auf iPhone verwalten und übertragen;

* iPhone als USB Stick verwenden.



"Mit diesem Upgrade haben wir unsere Reichweite auf mehr Medien erweitert und die Barriere der Datenübertragung zwischen verschiedenen Apple-Plattformen gebrochen," sagte Jack Han, CEO von MacXDVD Software, "Es ist ermutigend, dass die Handy zu Hany Datenübertragung zwischen iOS, Android und anderen Plattformen angeblich in der Entwicklung ist. So bleiben Sie einfach dran!"



Preis und Verfügbarkeit



MacX MediaTrans kostet normalerweise €53,95 für eine Einzellizenz mit Gratis Lifetime-Upgrade und 1 & 1 Top-Level-Tech-Support. Darüber hinaus stehen verschiedene Lizenzoptionen mit großen Einsparungen und großzügigen Geschenke. Die neueste Version des iPhone Managers mit 40% Rabatt finden Sie bitte unter https://www.macxdvd.com/mediatrans/index-de.htm.