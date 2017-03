Konfliktcoaching Hotline für Führungskräfte in Kliniken

(fair-NEWS)

München, 1. Dezember 2016: Eine neu eingerichtete Konflikt-Coaching Hotline bietet Klinik-Führungskräften „Erste Hilfe“ beim Umgang mit Problemen und Konflikten. Beim Telefon-Coaching mit einem Konfliktberater erhalten die Teilnehmer wertvolle Tipps zur Selbstfürsorge und nützliche Handlungsempfehlungen bis ein persönlicher Termin zustande kommt. Für die Übergangszeit bekommen die Anrufer einen Erste-Hilfe-Notfallplan an die Hand, der durch das Konflikt-Labyrinth führen soll.Das Telefon-Coaching kann via Skype, Facetime oder am Telefon erfolgen und bis zu 90 Minuten dauern. Das Ziel dabei ist, die Anrufer kurzfristig und effektiv bei der Konfliktbearbeitung und -lösung zu unterstützen. Verantwortliche werden mit dieser Beratungsmethode vor allem handlungssicher und -fähig gemacht, so die Erfinderin der Konflikt-Coaching-Hotline, Christiane Fruht. Zu ihren Erfahrungen gehört, dass Entscheider in Kliniken häufig zeitverzögert oder unzureichend auf Störungen im Betrieb reagieren. Im schlimmsten Fall leiden Führungskräfte unter dauerhaften Stresssituationen so stark, dass sie irgendwann selbst krank werden. Deswegen sei Konfliktbewältigung ein sehr wichtiges Thema im Klinikalltag.Weitere Infos: www.fruht-klinikberatung.de/konflikthotline



Bildinformation: Christiane Fruht, Fotoquelle: K. Adami