Silversea unterstützt Hamburger Hilfsprojekt für Südsee-Fischer

Liebe Medienkolleginnen und -kollegen,die monegassische Luxusreederei Silversea unterstützt ein außergewöhnliches Hamburger Hilfsprojekt für die Fischer des Südsee-Atolls Lamotrek. Gemeinsam mit zwei Gästen der Silver Discoverer und mit Hilfe der Hamburger Segelmacherei Clownsails gründete Silversea im Sommer 2016 die Initiative „Gemeinsamer Kurs: Lamotrek“. Die Boote der lokalen Fischer vor Ort benötigen dringend neue Segel, um voll einsatzfähig zu sein – Ersatzteile oder gar Segelstoff sind für die Menschen auf den Inseln oft unerreichbar. Dank der tollen Zusammenarbeit konnte ein traditionelles Segel angefertigt werden, das Silversea den mikronesischen Fischern auf Lamotreck zustellen wird.Die Pressemitteilung finden Sie im Anhang. Melden Sie sich für weitere Informationen, hochauflösende Fotos und Anregungen rund um Silversea Cruises und Silversea Expeditions gerne bei uns.Liebe Grüße,Natascha Sagorski, Carina Anzenberger und Larissa Hefele--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frei zur sofortigen VeröffentlichungSilversea unterstützt Hamburger Hilfsprojekt für Südsee-FischerEin neues Segel für die Menschen von LamotreckFrankfurt am Main, März 2017: Die monegassische Luxusreederei Silversea unterstützt ein außergewöhnliches Hamburger Hilfsprojekt für die Fischer des Südsee-Atolls Lamotrek. Gemeinsam mit zwei Gästen der Silver Discoverer und mit Hilfe der Hamburger Segelmacherei Clownsails gründete Silversea im Sommer 2016 die Initiative „Gemeinsamer Kurs: Lamotrek“. Die Boote der lokalen Fischer vor Ort benötigen dringend neue Segel, um voll einsatzfähig zu sein – Ersatzteile oder gar Segelstoff sind für die Menschen auf den Inseln oft unerreichbar. Dank der tollen Zusammenarbeit konnte ein traditionelles Segel angefertigt werden, das Silversea den mikronesischen Fischern auf Lamotreck zustellen wird.Auf ihrer Silversea-Expedition von Honiara nach Palau steuerten die Hamburger Haakon Fritzsche und Thomas Bauerkämper mit der Silver Discoverer auch das im zentralen Pazifik gelegene Archipel Lamotrek an. Das tropische Naturparadies und die unvergleichlich warmherzige Gastfreundschaft der gerade einmal 300 Bewohner berührte die Geschäftsführer der Hamburger Reiseagentur „That’s Travel“ zutiefst. Ein ganz besonderes Erlebnis für die beiden begeisterten Segler war eine spontane Ausfahrt mit den traditionellen Fischerbooten. Doch die Segel der hölzernen Kanus waren verschlissen und vielfach ausgebessert – und gaben so den Anstoß für das Projekt „Gemeinsamer Kurs: Lamotrek“. „Wir wollten unbedingt etwas von der einmaligen Gastfreundschaft zurückgeben, die wir auf Lamotrek erfahren haben“, berichtet Haakon Fritzsche. „Deshalb war es für uns ein Herzensanliegen, den Fischern dieser wunderbaren Gemeinschaft zu helfen“.Zurück in Hamburg kontaktierten die engagierten Silversea-Gäste den Sülldorfer Segelmacher Frank Schönfeldt. Der Inhaber des Familienunternehmens Clownsails erklärte sich sofort bereit, die außergewöhnliche Initiative zu unterstützen. Das Projekt birgt für ihn zudem einen besonderen Reiz, weil die Maße des Segels nicht wie gewöhnlich am Computer, sondern wie früher per Hand bestimmt werden müssen. Als Vorlage dient lediglich ein Foto des mikronesischen Bootes mit einem Fischer. Anhand der geschätzten Größe des Mannes lassen sich so die Ausmaße des Segels ableiten. Für das benötigte Tuch konnte Frank Schönfeldt mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen Robert Lindemann KG einen weiteren Unterstützer für das Hilfsprojekt gewinnen.Auch die monegassische Luxusreederei Silversea würdigt das besondere Engagement ihrer Gäste Haakon Fritzsche und Thomas Bauerkämper. „Es ist für uns sehr bewegend, dass die persönliche Begegnung mit den Menschen vor Ort ein so starkes Gefühl der weltweiten Verbundenheit auslösen kann“, erklärt Tina Kirfel, General Manager Europe, Middle East and Africa (EMEA). „Deshalb unterstützen wir gerne dieses überaus beindruckende Projekt mit unseren logistischen Kapazitäten. Wir freuen uns auf den sicherlich sehr emotionalen Moment, wenn Silversea schließlich das fertige Segel an die Fischer von Lamotrek übergeben kann. Aktuell befindet es sich bereits auf dem Weg zu ihnen“Spannende Informationen zur frisch renovierten Silver Discoverer finden Sie hier.