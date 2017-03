Alle Mann ins dänische Ferienhaus!

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017 – Ob mit der Familie, mit Freunden oder mit dem Verein: Ferienhausurlaub in Dänemark erfreut sich bei deutschen Gruppenreisenden zunehmender Beliebtheit. DanCenter bietet Aktivitäts-Häuser für bis zu 24 Personen mit viel Platz und umfangreichem Freizeitangebot an.„2017 wird wieder ein Dänemark-Jahr“, prognostiziert Country-Manager Michael Symalla angesichts stetig steigender Buchungen bei DanCenter. „Besonders gefragt sind größere Ferienhäuser für Gruppenreisen. Diese Häuser liegen im Trend, nicht nur zu Ostern, zu Pfingsten und im Sommer.“ Für Familien mit Großeltern und Kindern, gemeinsam reisende Freunde und Paare oder auch für Vereine und andere Freizeitgruppen stellt DanCenter unter www.dancenter.de/aktivhaus eine interessante Auswahl passender Häuser vor. Die Aktivitäts-Häuser, in denen bis zu 24 Personen Platz finden, laden zum individuell gestaltbaren Gruppenurlaub ein. Ausgestattet mit Billard, Kicker, Tischtennis, Dart, Airhockey und eigenem Schwimmbad sorgen sie für viel Abwechslung und gute Laune. Hier kann jeder selbst entscheiden, ob er am liebsten in der Sauna, im Whirlpool oder am Kamin entspannen möchte.Dänemark lässt keine Wünsche offen: Idyllische Naturlandschaften und traumhafte Sandstrände bilden die atemberaubende Kulisse erholsamer Ferien an einem sicheren und gut erreichbaren Urlaubsort. Familie, Freunde und Paare – ganz egal in welcher Altersgruppe – fühlen sich vom gemütlichen Nachbarland gleichermaßen angezogen. Das DanCenter Ferienhaus Dänemark ist zudem ideal für Urlauber mit Haustieren, denn zwei Haustiere reisen kostenlos mit. Auch wichtig: Für dänische Ferienhäuser muss keine Kaution gezahlt werden.In zwei Dänemark-Katalogen hält der führende dänische Ferienhausanbieter über 5.100 individuelle Ferienhäuser in Dänemark und 28 Danland Ferienparks mit rund 2.500 Ferienwohnungen bereit. Die Kataloge „Dänische Nordsee“ und „Dänische Ostsee“ sind im Reisebüro erhältlich. Unter www.dancenter.de finden Interessierte ebenfalls alle Ferienhäuser und Buchungsmöglichkeiten sowie News und weiterführende Informationen online. Die DanCenter-App ist kostenlos im App-Store für iOS und Android erhältlich. Über 70.000 wertvolle Kundenbewertungen helfen bei der Entscheidung.Hausbeispiele:92486 Aktivitäts-Haus Dänische Ostsee: Im beliebten Fjellerup Strand, nur etwa 800 Meter vom Meer entfernt, liegt dieses Aktivitäts-Haus mit viel Platz für Spaß und Spiel. Das geräumige Energiespar-Haus für 24 Personen ist ab 1.296 Euro pro Woche buchbar.33555 Aktivitäts-Haus Dänische Nordsee: Zentral im Ferienort Blåvand gelegen, bietet dieses großzügige Aktivitäts-Haus Platz für bis zu 22 Personen. Swimmingpool, Whirlpool und Sauna sorgen für Badespaß und Entspannung bei jedem Wetter. Eine Woche ab 1.506 Euro.Persönliche Beratung und Buchung ist im Reisebüro und per Telefon unter 040-309 70 360 möglich. Weitere Informationen auch online unter www.dancenter.de sowie bei Facebook https://www.facebook.com/dancenter.ferienhaus.



Bildinformation: DanCenter Aktivitäts-Haus Dänische Nordsee 33555