prisma expandiert: Supplement gründet eigenständige Nord-Ausgabe

Düsseldorf, 02. März 2017. Seit 40 Jahren bietet prisma ein qualitativ hochwertiges Magazin mit 36 Programm- und mehr als 70 Fernsehempfehlungen pro Woche. Verbunden mit einem abwechslungs-reichen redaktionellen Mantelteil, steht das Supplement extrem hoch in der Gunst der Leser. Im Jubiläumsjahr 2017 expandiert das Programm-Supplement: Zum 1. Mai gründet prisma eine eigenständige Nord-Ausgabe. Partner der ersten Stunde sind neben der Hamburger Morgenpost und der Elbe-Jeetzel-Zeitung die bereits heute prisma beilegen, auch drei neue Gesellschafter: sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, A. Beig Druckerei und Verlag und die Weser-Kurier Mediengruppe Bremer Tageszeitungen AG. Nur 4 Monate später tritt zum 1. September 2017 zudem die Neue Osnabrücker Zeitung der Regionalausgabe Nord bei.Nachdem bereits in den beiden vergangenen Jahren insgesamt 20 neue Gesellschafter gewonnen werden konnten, weitet das etablierte Fernseh-Supplement 2017 sein Verbreitungsgebiet auch geografisch so deutlich aus, dass eine eigenständige Ausgabe und damit eine neue Anzeigenbelegungseinheit begründet wird. Mit der Nordausgabe erscheint prisma jeweils wöchentlich in den Ausgaben Rheinland, Westfalen, Ost und Nord. Durch den Gewinn der neuen Verlage wächst die Auflage von prisma um knapp 15 Prozent. Der Titel baut damit seinen Marktanteil deutlich aus.„Für die MOPO-Leser ist prisma ein wichtiges Zusatzangebot. Wir vertrauen dem Supplement jetzt bereits seit mehr als vier Jahren und freuen uns auf die Nord-Ausgabe, bei der wir jetzt auch Gesellschafter sind“, erklärt Susan Molzow, Geschäftsführerin der Hamburger Morgenpost. Ähnlich sieht es Axel Gleie, Geschäftsführer NOZ MEDIEN und mh:n Gruppe: "Wir freuen uns auf die neue Nord-Ausgabe und wünschen unseren Lesern viel Freude damit."„Unser Ziel, weitere Trägertitel zu gewinnen, verfolgen wir auch 2017 konsequent weiter. Mit der eigenständigen Nord-Ausgabe und der geografischen Ausdehnung unterstreicht prisma seine Position als nationaler Player. Für die Anzeigenvermarktung ist das ein entscheidendes Verkaufsargument“, sagt Christina Esser, Geschäftsführerin von prisma.Aktuell liegt prisma deutschlandweit mehr als 60 Tageszeitungen bei und erreicht damit rund 5,6 Millionen Leser wöchentlich.Ein aktuelles Cover sowie eine Karte des Verbreitungsgebietes fügen wir an.



Bildinformation: Das aktuelle Cover