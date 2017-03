Entwickler-Bibliothek für 3D-Modelle & 3D-Druck: Exportieren, Importieren, Geometrie-Erkennung

(fair-NEWS)

(Bochum, 2. März 2017) – Soft Xpansion hat eine neue Version der Entwickler-Bibliothek CAD Xpansion SDK veröffentlicht. Bisher ließen sich mit dem Entwickler-Tool 3D-Modelle in die universellen Datenaustausch-Formate STL, STEP und IGES exportieren. Die aktuelle Version des SDKs ermöglicht Software-Herstellern jetzt auch, Funktionen zum Import von 3D-Modellen und zur Geometrie-Erkennung in ihre CAD-, CAM-, PDM- und CAE-Lösungen zu integrieren.Das STL-Format wird häufig als eines der ältesten und am meisten verbreiteten Dateiformate für 3D-Druck bezeichnet. Es stellt für diesen Anwendungsbereich zudem den aktuellen Industriestandard dar. STEP ist ein internationaler, in der ISO Norm 10303 definierter Standard zur Beschreibung und zum Austausch von Produktdaten. IGES ist ein Dateiformat, mit dem herstellerübergreifend Informationen zwischen CAD-Systemen ausgetauscht werden können. Applikationen, die die genannten Formate unterstützen, bieten den Anwendern eine große Flexibilität bei der Arbeit mit 3D-Modellen, da sie ermöglichen, dreidimensionale Grafiken aus unterschiedlichen Ursprungsanwendungen zu nutzen.Das CAD Xpansion SDK bietet zum einen eine große Anzahl an Programmierfunktionen für das Design von Elementen und Baugruppen in Maschinenbau, Baukonstruktion und allgemeiner Konstruktion. Zum anderen ermöglicht das SDK, beliebige Baugruppen aus den einzelnen Elementen zusammenzustellen.NEU: IMPORT & GEOMETRIE-ERKENNUNG• Import von beliebigen 3D-CAD-Modellen aus STL-, STEP-, IGES-Dateien• Anzeige des importierten Modells und grundlegende Funktionen wie Zoomen, Drehen, Auswahl von Modell-Elementen, Entfernen von Elementen, etc.• Erkennung der 3D-Wellengeometrie nach DIN 743• Erkennung von 3D-Wellenelementen außerhalb von DIN 743, Errechnung der geometrischen Haupteigenschaften• Erkennung von weiteren Modellen im Laufe der permanenten Fortentwicklung des SDKsEXPORT VON 3D-MODELLEN• Erstellung von verschiedenen 3D-Modellen für Maschinenelemente und Bauelemente: grundlegende geometrische Figuren, Wellen, Stirnräder, Wälzlager, Gleitlager, Schrauben und Muttern, Träger, etc. Die komplette Liste der gegenwärtig unterstützten Bauteile ist im Leitfaden-Dokument „CAD Xpansion SDK Guide & Reference“ zusammengestellt• Export der erstellten 3D-Modelle in die universellen Formate STL, STEP, IGES• Erstellung und Export von komplexen Baugruppen mit Aktionen wie Transformation, Subtraktion, Vereinigung, Überschneidung, etc.VERFÜGBARKEIT UND PREISEDas CAD Xpansion SDK kann direkt beim Hersteller Soft Xpansion geordert werden. Der Grundpreis beträgt EUR 1000,- zzgl. MwSt. Hinzu kommen gegebenenfalls Beträge für vom Kunden individuell benötigte Bauteile, die noch nicht in der Bibliothek vorhanden sind, aber auf Kundenanforderung erstellt werden (Preise auf Anfrage).TESTVERSION UND DETAILINFORMATIONENFür weitere Detailinformationen können bei Soft Xpansion ein ausführlicher Leitfaden (CAD Xpansion SDK Guide & Reference), eine Testversion und eine fertige Testanwendung angefordert oder auf der Produktwebsite heruntergeladen werden.PLATTFORM UND SYSTEMVORAUSSETZUNGENEntwickler-Plattform: C++, andere (C oder Delphi) auf Anfrage; Betriebssysteme (Entwickler und Anwender): Windows 10, 8.1, 8, 7, Server 2016, 2012, 2008 (jeweils 32 und 64 Bit)



Bildinformation: (c) Soft Xpansion GmbH & Co. KG