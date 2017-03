Vom RWTH Aachen Campus auf die Hannover Messe

(fair-NEWS)

Aachen, 02. März 2017. Intelligentes Monitoring und transparente Abläufe durch eine starke Vernetzung von Produkten, Maschinen und Menschen sind für wettbewerbsfähige Unternehmen unabdingbar. Doch um diese Chancen von Industrie 4.0 nutzen zu können, bedarf es einer konkreten Ist-Analyse sowie eines genauen Plans für die digitale Umsetzung. Auf der Hannover Messe in Halle 7, Stand B20 zeigen das FIR, Mitglied im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus, und die Trovarit AG, Spezialist für den wirtschaftlichen Software-Einsatz in Unternehmen, mit dem Industrie-4.0-Maturity-Index, wo Unternehmen in der digitalen Transformation stehen und welche Schritte zu tun sind, wollen sie ihre Industrie-4.0-Fähigkeit verbessern. Zusätzlich wird Besuchern mit der Neuerscheinung des MES-Marktspiegels und in den MES-Guided-Tours verdeutlicht, welche Unterstützungsmöglichkeiten für die Umsetzung von Industrie 4.0 auf dem MES-Markt angeboten werden.Industrie-4.0-Maturity-Index und MES-Marktspiegel und Guided ToursDas unter dem Dach der acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, und federführend vom FIR entwickelte Reifegradmodell „Industrie-4.0-Maturity-Index“ basiert auf der Tatsache, dass sich Industrie-4.0-Fähigkeit mehrdimensional aus dem Zusammenspiel von Informationssystemen, Ressourcen, Unternehmensorganisation und Kultur im Unternehmen ergibt. Messebesucher können am Stand die einzelnen Stufen des Maturity-Index in einer Demonstration durchlaufen und gewinnen erste Einblicke in ihre Industrie-4.0-Fähigkeit. Bei der realen Anwendung des Modells lernen Unternehmen in einem ca. dreiwöchigen Prozess, über Kick-off-Meeting und Workshops bis zur Ergebnispräsentation die Handlungsfelder für ihre digitale Agenda kennen. Zusätzlich erhalten sie Empfehlungen zur Umsetzung der Handlungsableitungen. Das Vorgehen wurde bereits mehrfach validiert und dient der Nutzbarmachung der Chancen von Industrie 4.0 und Digitalisierung für produzierende Unternehmen.Ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation sind der Ausbau und die Optimierung der betrieblichen Software-Landschaft. In produzierenden Unternehmen nehmen insbesondere Manufacturing-Execution-Systeme (MES) die Rolle des IT-technischen Enablers für Industrie 4.0 ein. Die Frage, welches der rund 100 MES auf dem deutschen Markt zum eigenen Unternehmen passt, ist allerdings nicht immer leicht zu beantworten, der Markt ist tendenziell sehr unübersichtlich und den Guided Tours. Transparenz schaffen die Spezialisten der Trovarit mit dem MES-Marktspiegel und den Guided Tours. Der MES-Marktspiegel 2017/2018, welcher exklusiv zur Hannover Messe von dem Trovarit Competence Center MES in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Fraunhofer-Institut Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) herausgegeben wird, enthält dabei grundlegende Informationen über das aktuelle Angebot an MES. Wer noch vor Ort verschiedene MES-Lösungen betrachten und vergleichen möchte, ist bei den MES-Guided-Tours (Start: Halle 7, Stand B20) richtig aufgehoben. Diese führen Unternehmen kostenlos zu vier Software-Anbietern, welche nacheinander ihre Lösung anhand einer vorgegebenen Aufgabenstellung präsentieren und somit für einen optimalen Vergleich sorgen.Weiterführende Info: industrie40-reifegradmodell.de und www.mes-matchmaker.com [ 3.409 Zeichen inkl. Leerzeichen, 02.03.2017]Diese Pressemitteilung mit allen weiteren relevanten Informationen finden Sie unter: www.fir.rwth-aachen.de/presse/pressemitteilung/2017-07