IFS-Zertifizierung: Höchstwerte dank Optimierung im Prozess- und Qualitätsmanagement

Rietenau/Sachsenheim, März 2017.98,21 von 100 möglichen Punkten – die Rietenauer Mineralquellen GmbH erfüllte die Anforderungen des International Featured Standards Food (IFS Food) Version 6 auch 2017 wieder „auf höherem Niveau“. Optimierungen im Prozess- und Qualitätsmanagement trugen zu diesem sehr guten Ergebnis des zur Unternehmensgruppe Winkels gehörenden Mineralbrunnens bei. Die Rietenauer Mineralquellen GmbH ist bereits seit 2010 IFS Food-zertifiziert.„Dass wir uns in diesem Jahr erneut steigern konnten, bestätigt ein hervorragendes Qualitäts- und Prozessmanagement. Wir sind stolz darauf, die hohen Standards in puncto Lebensmittelsicherheit und Qualität zum wiederholten Male erfüllt zu haben“, freut sich Gerhard Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter der Winkels-Gruppe. „Vor allem für die Zusammenarbeit mit dem Handel ist die jährliche Zertifizierung ein absolutes Muss. Sie bietet nicht nur eine objektive Entscheidungshilfe, sondern schafft auch Vertrauen und Sicherheit“, ergänzt der Vertriebsgeschäftsführer Jürgen Eckardt.Dank eines im Dezember 2016 neu eingebauten Leerflascheninspektors auf der PET-Anlage konnte das Prozess- und Qualitätsmanagement nochmals verbessert werden. „Der Leerflascheninspektor ist mit zwölf Kameras bestückt. Anhand der Bilder wird entschieden, ob die Flaschen in Ordnung sind oder nicht. Fehlerhafte werden aus dem Produktionsprozess ausgeschieden“, erklärt Thomas Lacher, Betriebsleiter der Rietenauer Mineralquellen GmbH. Die neue Inspektor-Technologie garantiert so eine nahezu lückenlose Fehlererkennung – und Bestnoten im Zertifizierungsverfahren.Über den IFS FoodDer International Featured Standards Food (IFS Food) ist ein objektives Zertifizierungsverfahren zur Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit sowie des Qualitätsniveaus bei der Produktion von Lebensmitteln. Er wurde 2003 von Vertretern des europäischen Lebensmitteleinzelhandels entwickelt und stellt einen anerkannten Standard für die Auditierung von Lebensmittelherstellern im Sinne der Global Food Safety Initiative (GFSI) dar.Im Mittelpunkt stehen die Produktion von sicheren, legalen Lebensmitteln im Sinne des Verbraucherschutzes sowie die Einhaltung der Sorgfaltspflicht gegenüber den Behörden und dem Gesetzgeber. Die Anforderungen beziehen sich dabei auf sechs verschiedene Themenbereiche wie Unternehmensverantwortung, Herstellungs-verfahren oder auch Ressourcenmanagement. Im Juli 2012 trat die bindende Version 6 des IFS Food in Kraft.



Bildinformation: Optimales Prozess- und Qualitätsmanagement in Rietenau. (Bild: Rietenauer)