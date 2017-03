linda4client™: Die digitale Revolution im Dolmetschen

(fair-NEWS)

Qualität allein ist heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Auf dem internationalen Parkett spielen die Berücksichtigung von Kundenbedürfnissen sowie Flexibilität eine ebenso große Rolle wie professionelle Leistungen. Als Spezialist für multilinguale Kommunikation hat sich die KERN AG, Sprachendienste mit ihrem neuesten Produkt bestehenden Limitationen im Dolmetschbereich angenommen – und eine mehr als zufriedenstellende Lösung entwickelt.Frankfurt. Mit der fortschreitenden Internationalisierung ist die Herausforderung bestehender Sprachbarrieren aktueller denn je. Global agierende Firmen haben zwei substanzielle Möglichkeiten, Sprachbarrieren professionell zu überwinden: Mit kompetentem Fachpersonal, das über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügt oder über Dolmetscher. Der Einsatz dieser Sprachmittler ist bei fehlenden multilingualen Fähigkeiten der einfachste sowie sinnvollste Weg, sein Unternehmen in mehrsprachigen Verhandlungen adäquat zu präsentieren. Wer allerdings internationale Zusammentreffen mit aktuellen sowie potentiellen Geschäftspartnern plant, stellt den hohen Aufwand fest, der mit der Organisation von Dolmetscheinsätzen einhergeht.Als führender internationaler Full-Service-Dienstleister für fremdsprachliche Kommunikation ist die KERN AG, Sprachendienste stets auf der Suche nach Möglichkeiten, Kunden passgenauen Service mit höchster Flexibilität anbieten zu können. Inspiriert von den vielfältigen Möglichkeiten, die aktuelle Medienendgeräte bieten, konnte mit linda4client™ eine innovative Option zum traditionellen Einsatz von Dolmetschern vor Ort geschaffen werden:linda4client™ steht für „Live-Interpreting: your Native Digital-Assistant“ und vereint die übliche Professionalität der KERN-Dolmetscher mit höchster Flexibilität, sofortiger Einsatzbereitschaft und erheblich vermindertem Kosten- sowie Vorbereitungsaufwand. Dolmetscher werden nicht mehr vor Ort eingesetzt, sondern per Videolösung live zugeschaltet und können somit ortsunabhängig Gespräche begleiten. Das neueste Produkt der KERN AG zeigt seine Vorteile vor allem bei mehreren und kürzeren Verwendungen – durch den nun möglichen Wechsel zwischen verschiedenen Dolmetschern ergibt sich ein erhebliches finanzielles Sparpotential und eine nie dagewesene Flexibilität im Einsatz von Sprachmittlern. Zudem können Wartezeiten umgangen werden, denn selbstverständlich sind feste, terminliche Absprachen per App ebenso möglich wie spontane Konsultationen.Die einzigartige Chance auf bestens ausgebildete Dolmetscher durch Verwendung bestehender technischer Möglichkeiten spontan und in nahezu allen Lebenslagen zurückgreifen zu können, bietet Geschäftspartnern eine Vielzahl an neuen sowie optimierten Verwendungsmöglichkeiten professioneller Sprachmittler. Die KERN AG freut sich, Kunden als starker Partner im globalen Sprachenmanagement mit dieser und vielen weiteren neuartigen Leistungen unterstützen zu können.



Bildinformation: KERN AG, Sprachendienste