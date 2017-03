Hausbesitzer investieren oft erst nach einem Einbruch in einen effektiven Einbruchschutz.

(fair-NEWS) Wer Opfer eines Einbruchs geworden ist, investiert häufig nach dem eingetretenen Schaden in moderne Einbruchschutztechnik. Der materielle Verlust und die psychischen Belastungen sind damit jedoch nicht mehr ungeschehen zu machen. Dabei lässt sich mit wenigen gezielten Maßnahmen und ohne großen Aufwand das Eigenheim nahezu perfekt gegen Einbrecher sichern.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist auch im Jahr 2016 weiter gestiegen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherer (GDV) verzeichnete im vergangenen Jahr 160.000 Einbrüche in Deutschland und damit eine Steigerung um 35 Prozent in den letzten Jahren. Der durchschnittliche Schaden bei einem Einbruch liegt bei 3.250 Euro. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Schäden auch schnell im fünfstelligen Bereich liegen können, da Vandalismus bei fast der Hälfte der Fälle eine Begleiterscheinung von Einbrüchen geworden ist. Neben dem materiellen Schaden durch die Entwendung von Wertgegenständen und der Sachbeschädigung, kommen oft psychische Probleme hinzu. Einbruchsopfer klagen häufig über ein bleibendes Unsicherheitsgefühl und Angst vor einem erneuten Einbruch in den eigenen vier Wänden. Zwei Drittel der Geschädigten haben laut GDV angegeben dass sie nach dem Einbruch neue Sicherheitstechnik installiert haben. Neben mechanischem Schutz wie Sicherheitsschlösser waren vor allem der Einbau von Überwachungskameras und Alarmanlagen als Sicherheitsmaßnahme besonders gefragt. Dabei ließe sich mit gezielten Vorbeugemaßnahmen ein hohes Schutzniveau für das Eigenheim erreichen das einen Einbruch praktisch unmöglich macht. Marc Sattler, Geschäftsführer von SECPLAN Schutz-Haus, arbeitet seit über 20 Jahren an der perfekten Einbruchschutz-Lösung für Eigenheime und setzt neue Technologien konsequent bei den einzelnen Sicherheitsmodulen seiner Firma ein. Er ist überzeugt, dass die heutige Technik den Einbrechern keine Chance mehr lässt:“ Wer sich gegen Einbruch absichern möchte, hat es jetzt so leicht, wie niemals zuvor. Mit hochwertigem mechanischem Schutz für Fenster und Türen, verbunden mit unserer Kombination aus Funkalarmanlage, Live-Videoüberwachung und Sicherheitsleitstelle, kann jeder Einbruchsversuch schon im Anfangsstadium abgewehrt werden. Selbst hartnäckige Verbrecher scheitern spätestens beim weiteren Eindringen in den Innenbereich der Wohnung.“ Die Kosten der Schutzmaßnahmen liegen dabei nicht wesentlich höher, als der durchschnittliche Schaden, den Einbrecher verursachen. „Natürlich gibt es Einbruchschutz nicht zu Nulltarif oder für ein paar Euro aus dem Baumarkt“, erläutert Marc Sattler. „Doch ein hochwertiges Alarmsystem ist längst nicht mehr das Privileg der Wohlhabenden. Es ist mittlerweile sogar verblüffend günstig. Der Einbau erfolgt dabei schnell und ohne Schmutz oder Lärm zu verursachen.“