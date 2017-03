CARAVITA® mit dem „Best of Houzz“-Award 2017 ausgezeichnet

(fair-NEWS)

Gaimersheim, Deutschland, 07. Februar, 2017 – CARAVITA® hat den „Best Of Houzz”-Award für Service auf Houzz®, der führenden Plattform im Bereich privates Wohnen und Einrichten, erhalten. CARAVITA®, Hersteller exklusiver Sonnenschirme und Sonnensegel mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche, wurde aus über 1 Million aktiver Experten in den Bereichen Einrichtung, Design und Architektur ausgewählt.Der „Best of Houzz“-Award für Kundenzufriedenheit wird aufgrund verschiedener Kriterien verliehen, darunter die Anzahl und Qualität der Kundenbewertungen, die ein Experte im Jahr 2016 erhalten hat. Für die Houzz-Community ist dieser Award ein Signal für das hohe Engagement sowie die erstklassige Arbeit der Experten. Die Awards unterstützen Nutzer so dabei, die besten Architekten, Interior Designer und viele weitere Experten auf Houzz zu finden – sowohl lokal als auch weltweit.„Wir freuen uns sehr, dass wir den „Best of Houzz“-Award 2017 an diese Gruppe von talentierten und kundenorientierten Experten, einschließlich CARAVITA®, verleihen dürfen“, erklärt Roman Rochel, Country Manager für Houzz Germany.Folgen Sie CARAVITA® auf Houzz https://www.houzz.de/pro/caravita-de/caravita-exklusive-sonnenschirme-und-sonnensegelÜber CARAVITA®Was 1993 mit einer einfachen Idee und einem einzigen Schirmmodell begann, ist bis heute gereift zu einem weltweiten Erfolgskonzept mit Sonnenschirmen und Sonnensegeln für jeden Einsatzbereich. Das Ziel von CARAVITA war es immer hochwertige und innovative Produkte zu entwickeln und herzustellen, die auch die Wünsche und Vorstellungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen. Heute gilt CARAVITA® als eine der führenden Marken für hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel – und als Synonym für Qualität und Design. Die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten beeindruckt Designer und Architekten in aller Welt.www.caravita.deÜber HouzzHouzz ist die weltweit führende Plattform für Interior Design, Architektur und Wohnen. Sie inspiriert alle, die ihre eigenen vier Wände umgestalten möchten, und bringt sie mit Einrichtungsexperten zusammen, die ihre Wunschprojekte umsetzen. User können sich austauschen, nach Rat fragen, Produkte suchen oder den richtigen Fachmann finden. Über neun Millionen Fotos bieten den mehr als 35 Millionen aktiven Usern weltweit Designideen, um ihr Zuhause nach ihrem ganz persönlichen Geschmack um- und neuzugestalten. Houzz wurde 2009 von dem Ehepaar Adi Tatarko und Alon Cohen gegründet. www.houzz.de.



