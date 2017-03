Sänger und Songwriter Mirco Clapier veröffentlicht am 10.03.2017 seinen neuen Schlagerpop Titel "Ich lass los" und tischt der Schlagerwelt einen Tanzgaranten auf.

(fair-NEWS)

Mit dem modernen Schlagerpop Titel „Ich lass los“ veröffentlicht Mirco Clapier einen Song, der nicht nur ein Tanzgarant ist, sondern auch eine persönliche Geschichte aus seinem Leben widerspiegelt. Nichts ist schlimmer, als von dem Menschen verletzt zu werden, den man liebt und sein Vertrauen schenkt. So hat sich der sensible Musiker mit der Problematik auseinandergesetzt und singt mit Herz und Seele: “Ich lass los!” und katapultiert die Zuhörer zurück in jene Diskonacht, wo alles geschah.Mirco Clapier schreibt nur das was er selbst fühlt und erlebt hat. Auch seine neue Single “Ich lass los” zeigt nicht nur ein Erlebnis auf, sondern weist den Weg von innerer Stärke und Entschlossenheit, das Vergangene mit Herz und Seele abzuschließen und los zu lassen. Gemeinsam mit seinem Musikproduzenten Jogl Brunner schafft es Mirco Clapier erneut, ein traumatisches Erlebnis so zu verpacken, dass die Musik nicht nur emotional berührt, sondern auch mit positivem Aspekt zum Tanzen auffordert. “Tanz dich frei und lass endlich los”, sagt Mirco Clapier und katapultiert sich und die Zuhörer in jene Diskonacht zurück, wo er von seiner Liebe mit einem guten Freund betrogen wurde. Wut und Schmerz zugleich: Jetzt hau schon ab und geh fort! Ich lass dich gehen, du wirst schon sehen…Die Thematik von “Ich lass los” ist immer top aktuell, denn Ehrlichkeit und Treue kommen im Strudel des Alltags zu kurz. Tiefe Verletzungen aus seiner Beziehung trägt jeder mit sich. Loszulassen fällt schwer, dieser Song mit seinem aufrüttelnden, tiefgehenden Refrain macht Lust auf Tanzen und auf Loszulassen.Als Halbitaliener ist Mirco Clapier ein typischer Beziehungsmensch, der Attribute wie “Liebe” und “Treue” hochhält. Auch diesen Aspekt setzte Jogl Brunner mit seinen Gitarrenelementen in der Musikproduktion um. Das italienische Flair gehört zum Song und reflektiert die Persönlichkeit von Mirco Clapier.Die aktuelle Single “Ich lass los” (inkl. Instrumentalversion m. Background) steht ab den 03.03.2017 im MPN und Vorverkauf auf iGroove und iTunes. Ab den 10.03.2017 offizielle auf allen Downloadportalen wie iTunes, Amazon, GooglePlay, Spotify oder Napster. Zusätzlich gibt es eine Maxi-Single CD (Ich lass los + Instrumental, Vielleicht + Instrumental) inkl. Autogrammkarte auf der Homepage von Mirco Clapier.



Bildinformation: Mirco Clapier