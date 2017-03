Mit der Tripada ® Ausbildung zum Yogalehrer auch eine Kinderyoga Ausbildung erhalten

(fair-NEWS)

Seit einigen Jahren wird Tripada ® stetig erweitert. Hans Deutzmann, der Tripada ® Gründer und Leiter, hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf dem Yogamarkt qualitativ hochwertiges Yoga anzubieten. Dies will er durch weitere Tripada ® Yogalehrer erreichen, die dann die Tripada ® Konzepte in Deutschland verbreiten sollen. Seit über einem Jahr befindet sich die vierte Klasse in der Ausbildung zum Tripada ® Yogalehrer in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ®. Mit dem Abschluss dieser Klasse im Herbst 2017 wird es wieder mehr lizenzierte Tripada ® Partner in verschiedenen Städten in Deutschland geben, die dann dort qualifiziertes Tripada Yoga ® anbieten.Tripada Yoga ® zeichnet sich durch das gesundheitsfördernde und säkulare Konzept der Übungsabläufe und versch tripada-yogalehrerausbildung.de/kinder-yogalehrer-ausbildung iedenen Stufen aus, sowie die rückenfreundliche und teilnehmerorientierte Ausrichtung. Die aus dem Hatha Yoga von Hans Deutzmann entwickelten und optimierten Yogaübungen sind für alle Menschen der modernen westlichen Welt optimal durchführbar, um die Gesundheit des Körpers zu stärken und zu erhalten. Es finden sich keine extremen Übungen, die ein Risiko für den Körper darstellen könnten. Der Ablauf des Unterrichts folgt einer sinnvollen Didaktik aus verschiedenen Yogaübungen. Je nach Stufe werden diese immer anspruchsvoller und schwieriger.In der Tripada ® Ausbildung zum Yogalehrer werden die Teilnehmer in den verschiedenen Stufen unterrichtet und lernen durch anatomisches Wissen den Nutzen der einzelnen Übungen auf den Körper kennen. In der 2 jährigen Grundausbildung ist die Kinderyoga Ausbildung bereits enthalten, da es aus Sicht von Tripada ® keinen Sinn macht, Kinderyoga Lehrer zu werden ohne eine qualifizierte Yogalehrer Grundausbildung. Ein pädagogischer Grundberuf oder Erfahrung in der Arbeit mit Kindern ist zudem sehr hilfreich und wünschenswert. Bei der Tripada ® Kinderyoga Ausbildung wird das spezielle Tripada Yoga ® Konzept auf die Bedürfnisse von Kindern unterschiedlichen Alters abgestimmt.Hierbei ist es wichtig die Kinder spielerisch an Yoga heranzuführen und z.B. durch Tiergeschichten und Nachahmung einzelner Tiere für die Übungen zu begeistern. Verschiedene bunte Hilfsmittel können hierbei eingesetzt werden, um den Unterricht noch abwechslungsreicher und für die Kinder spannender zu gestalten. Hierbei unterscheidet man auch einen sehr kindlichen und spielerischen Unterricht für 5 - 8 jährige und einen etwas angepassten Unterricht für 9 - 12 jährige Kinder, mit denen man auch schon eher mal einzelne Yogaübungen machen kann. Aber nicht nur die Kinderyoga Ausbildung ist in der Tripada ® Yogalehrerausbildung enthalten, sondern auch Tripada Yoga ® für Schwangere. Auch hier gilt es die speziellen Bedürfnisse von Schwangeren zu kennen und die Übungen darauf abzustimmen.Tripada ® ist mehr als nur eine einfache Ausbildung zum Yogalehrer. Hier bekommen Sie 6 anerkannte und bei der ZPP zertifizierte Kurskonzepte an die Hand, mit denen Sie im Anschluss an die Yogalehrerausbildung als zertifizierter Tripada ® Partner diese Kurse in Ihrer eigenen Stadt geben können, die von allen gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. Dies verschafft Ihnen neben der bekannter werdenden Marke Tripada ® einen großen Wettbewerbsvorteil am Yogamarkt. Wenn Sie auch ein Teil der Tripada ® Community werden möchten, informieren Sie sich auf unserer Webseite über den Start der nächsten Tripada ® Yogalehrerausbildung.