Modernes Anti-Aging mit MemoVitum– Mikronährstoffe für gutes Gedächtnis und starkes Immunsystem

Immer mehr Wissenschaftler und Ärzte beschäftigen sich mit der Frage, ob und wie bei den etwa 50-80jährigen mit einer verbesserten Versorgung mit Mikronährstoffen Alterungsprozesse wie abnehmende Gedächtnisleistungen oder Störungen im Immunsystem verzögert oder sogar gestoppt werden können. Fest steht bisher, dass bestimmte Mikronährstoffe biochemische Alterungsprozesse in unseren Körperzellen positiv beeinflussen können. Zusätzlich steht fest, dass der tägliche Verzehr von ausgewählten Mikronährstoffen z.B. in Form von Kapseln oder Tabletten die Gedächtnisleistungen verbessern und das Immunsystem stärken kann. Welchen Beitrag können MemoVitum Kapseln für ein modernes Anti-Aging mit Mikronährstoffen leisten?Im Alter lässt die Versorgung mit Mikronährstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und bioaktiven Pflanzenstoffen deutlich nach. Viele wissenschaftliche Studien zeigen deshalb bei den über 50jährigen einen oftmals ausgeprägten Mangel in Mikronährstoffen auf. Das hat Folgen für den Gesundheitszustand der Menschen. Sie sind öfters krank, haben mehr Infekte und das Gedächtnis funktioniert auch nicht mehr so wie früher. Eine optimierte Versorgung mit den notwendigen Mikronährstoffen sollte den Zustand also bessern. Genau das ist auch der Fall, wie eine Reihe von Forschungsarbeiten zu modernen Anti-Aging-Strategien zeigen. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass in der Regel die Ergänzung einzelner Mikronährstoffe nicht ausreicht und wenig hilfreich ist. Es kommt auf die richtige, bedarfsgerechte Zusammenstellung der Mikronährstoffe an. Das ist nach vorliegenden Forschungsergebnissen bei den MemoVitum Kapseln der Fall. Sie enthalten die 18 Mikronährstoffe, die in einer grundlegenden Anti-Aging-Studie erfolgreich eingesetzt worden sind. In dieser Studie hatten Menschen der Generation Ü60 über ein Jahr lang einen Cocktail aus den 18 ausgewählten Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen verzehrt. Anschließend durchgeführte Untersuchungen zeigten bei ihnen eine deutlich bessere geistige Leistungsfähigkeit und ein stärkeres Immunsystem mit einer geringeren Anfälligkeit für Infektionen. Die Forscher schließen aus den Ergebnissen der Studie, dass durch die gezielte Einnahme der 18 wichtigen Mikronährstoffe der Eintritt der Alzheimer Demenz verzögert werden kann und die geistige und körperliche Vitalität länger erhalten bleibt. Navitum Pharma stellt auf Basis dieser zukunftsweisenden Forschungen MemoVitum Kapseln zur Verfügung. MemoVitum ist eine ergänzend bilanzierte Diät zur Behandlung altersbedingter Veränderungen von Gedächtnisleistung und Immunabwehr. Wegen der sinnvollen längerfristigen Anwendung des Präparates stehen kostengünstige 2-, 3- und 6-Monatspackungen zur Verfügung. Das Präparat kann direkt bei Navitum Pharma oder unter www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bezogen werden. Auch über Apotheken oder Internetapotheken ist es lieferbar.Quelle: Llewellyn DJ et al. Arch Int Med; 170 (13) Juli 2010, RK Chandra; Nutrition 2001; 17(9):709-12Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.com facebook: http://facebook.de/navitum



Bildinformation: Modernes Anti-Aging mit MemoVitum– Mikronährstoffe für gutes Gedächtnis und starkes Immunsystem