Neue innovative Lösungen und Services verbinden Menschen, Produkte und Orte für den Wandel von Stores und für ein ganzheitliches Kauferlebnis

Neuhausen, Schweiz, 23. Februar 2017 – Tyco Retail Solutions ( www.tycoretailsolutions.com ), führender Anbieter von analysebasierten Lösungen aus den Bereichen Loss Prevention, Inventory Intelligence und Kundenfrequenzanalyse für den Einzelhandel, hat heute seine Themen für die in Kürze stattfindende Fachmesse EuroShop (5. bis 9. März 2017, Düsseldorf) bekannt gegeben. Auf der Messe wird Tyco sein Angebot von IoT (Internet of Things)-fähigen Lösungen vorstellen. Diese können den Einzelhandel durch Echtzeit-Transparenz und vorausschauende Analyse unterstützen, den Umsatz steigern, die Betriebsabläufe verbessern und eine differenzierte Markenpräsentation realisieren. Am Messestand von Tyco (Halle 6, D01) können Fachbesucher selbst erleben, wie Tyco Retail Solutions den Wandel von Stores unterstützt und durch die Verknüpfung aussagefähiger Informationen über Kunden, Bestände und Warenschwund eine größtmögliche Wertschöpfung im Store und in der Lieferkette ermöglicht.Die IoT-Lösungen von Tyco beinhalten RFID-Technologie, Sensoren, Sicherheitssysteme, Videoanalyse, Gerätemanagement und Managed Services. In diesem Rahmen gewährt Tyco erste Einblicke in seine neuen Angebote von Store-basierter Cloud-Analyse und Managed Services, die an die spezifischen Anforderungen jedes Einzelhändlers angepasst werden können. Diese Services reduzieren Kosten sowie Komplexität und vereinfachen die Handhabung von Programmen und Daten zur Maximierung des Geschäftsergebnisses.Mit den auf vorausschauender Analyse basierenden Lösungen von Tyco aus den Bereichen Loss Prevention, Inventory Intelligence und Kundenfrequenzanalyse sind Einzelhändler immer über die Geschehnisse in ihren Stores informiert. So können sie effizienter handeln und fundiertere Entscheidungen treffen, um die Ansprüche der Kunden an ein noch besser integriertes, ganzheitliches Kauferlebnis zu erfüllen.„Know What’s in Store“: Tyco unterstützt den Einzelhandel dabei, jederzeit über das, was in den Stores passiert, Bescheid zu wissen. Auf der EuroShop 2017 bietet das Unternehmen gemeinsam mit Branchenführern eine Vorschau auf seine neuesten Innovationen: RFID-Lösung für Frischwaren – In Zusammenarbeit mit Avery Dennison wird eine innovative RFID-Lösung präsentiert, die für genauere Bestandskontrolle, Verwaltung von Haltbarkeitsdaten und bessere Produktplatzierung sorgt. Diese bedienerfreundliche mobile Lösung kombiniert RFID-Technologie mit Echtzeit-Analyse für eine genaue Bestandserfassung, exaktes Warenmanagement und Produkttransparenz für den Lebensmittel-Managementprozess. Genaue Erfassung und Verfügbarkeit der Warenbestände – Eine neue kompakte und kostengünstige mobile Lösung für iOS- und Android-Geräte stellt verbesserte Funktionalitäten von Tyco Retail Solutions, Zebra undBlueBird bereit. Sie sorgt für schnelle und häufige Cycle-Counting-Aktivitäten und -Analyse, um Lagerbestände genauer und effektiver zu verwalten. Außerdem wird es eine Vorschau auf eine innovative Applikation zum Lesen von RFID-Etiketten geben. Sichere mobile Self-Checkout-Lösung – Eine neue App, die in Zusammenarbeit mit Shopic entwickelt wurde, ermöglicht es Kunden, Artikel im Store bequem über ihr Mobiltelefon zu kaufen und die Sicherheitsetiketten an einem bedienerfreundlichen Self-Service-Stand selbst auf sichere Weise zu entfernen. Dies bedeutet eine größere Unabhängigkeit für den Käufer und gleichzeitig mehr Sicherheit für den Einzelhändler. Neue modulare, selbstentfernende sowie Multi-Sensor-Etiketten (EAS/RFID) werden ebenfalls gezeigt. Analyse in der Umkleidekabine – Diese in Zusammenarbeit mit Accenture/Kurt Salmon Digital entwickelte Lösung zeigt, wie Einzelhändler das Kundenerlebnis optimieren und Echtzeit-Informationen über die Bestände in Umkleideräumen, die Vorlieben ihrer Kunden sowie möglichen Warenschwund in diesem wichtigen Bereich ihres Stores gewinnen können. Diese Transparenz lässt sich dazu nutzen, den Kundenservice zu verbessern, die Konversionsrate zu erhöhen und den Warenschwund zu kontrollieren. Interaktives Schaufenster-Display – Dieses neue interaktive Display bietet dem Einzelhandel neue Möglichkeiten, um die Verkaufsfläche zu maximieren und die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen. Das Display lässt sich auf verschiedene Weise nutzen, beispielsweise für die Bewerbung aktueller Sonderangebote und Produkte. In Verbindung mit dem Sensormatic Synergy Warensicherungssystem von Tyco ermöglicht das Display die Darstellung von Videos mit kundenspezifischem Inhalt auf der Basis von Microsoft Cognitive Services. Die jeweilige Darstellung berücksichtigt das Geschlecht sowie Alter der Ladenbesucher und sorgt für eine personalisierte Ansprache, wenn Kunden den Store betreten. Kundenfrequenzanalyse – Tyco Retail Solutions hat ShopperTrak und FootFall unter der Marke ShopperTrak zusammenfasst. Mit dem vorgestellten Global Index-Tool ermöglicht Tyco tiefe Einblicke in das Kundenverhalten. Dafür werden die Kundenfrequenzdaten von mehr als 40 Milliarden Käufern weltweit jährlich zu einem Index zusammengestellt, nach dem Einzelhändler die Performance ihrer Stores auf globaler oder regionaler Ebene beurteilen können. Darüber hinaus stellt Tyco neueste Analyse-Lösungen für Kundenbewegungen im Store und in deren Umfeld vor, mit denen sich Umsätze und Konversionsraten steigern und Reporting-Möglichkeiten realisieren lassen. Lösungen gegen Warenschwund – Die von Tyco vorgestellte Storefront Visibility-Lösung nutzt die Möglichkeiten intelligenter Sensormatic Synergy Detektionssysteme. Hierbei liefern zwei verschiedene Technologien – Akusto-Magnetik (AM) und RFID – in Verbindung mit Analyse und Reporting-Funktionen den Einzelhändlern neue Einblicke in den Warenschwund. Die Marke Sensormatic setzt mit einzigartiger Technologie seit über 50 Jahren Maßstäbe in der Einzelhandelsbranche. Tyco gewährt außerdem eine Vorschau auf seine neue Warenschwund-Management- und Analyse-Lösung sowie sein Source Tagging as a Service (STaaS)-Angebot. Weiterhin wird eine neue Video-Lösung zur Verhinderung von organisiertem Verbrechen im Einzelhandel vorgestellt, sodass bei Alarmen der elektronischen Artikelsicherungssysteme (EAS) eine Video-Verifizierung mit Hilfe von integrierten Überwachungskameras erfolgen kann.Einladung zu Presseinterviews und Hintergrundgesprächen auf der EuroShopTyco Retail Solutions wird sein neuestes Lösungsangebot vom 5. bis 9. März 2017 auf der Fachmesse EuroShop in Düsseldorf vorstellen (Tyco Messestand in Halle 6, D01). Auf der Messe werden Vertreter des Topmanagements sowie Technologie-Experten für Presseinterviews zur Verfügung stehen. In den Hintergrundgesprächen geben sie Einblick in jüngste Trends zur Optimierung von Einzelhandelsprozessen mit Hilfe eines interaktiven und vernetzten einheitlichen Framework-Konzeptes. Interessierte Redakteure können sich zur Vereinbarung von Interview-Terminen an AxiCom wenden.



