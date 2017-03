Für die Rennstrecke konzipiert, für die Straße optimiert…

(fair-NEWS)

Auch die sportliche GSX-S bekommt den schlanken schwarzen C-Bow Halter. Dieser wird für 175,00 € erhältlich sein. Für dieses Trägersystem gibt es von Hepco&Becker zwei Seitentaschen Serien, Street und Royster, sowie das Orbit Sidecase aus hochschlagfestem UV-beständigem Kunststoff.Zu einer sportlichen Maschine passt auch ein Sportrack, daher hat die Firma auch dieses in schwarz entwickelt. Es wird laut Hersteller 163,00 € kosten. Für dieses Rack eignet sich die Hepco&Becker Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter, aber auch eigene Gepäckstücke, da diese durch Gurte am Rack befestigt werden können. Die Optik des Sportracks gleicht einer Sozius-Sitzabdeckung und ist durch sein Design ein zusätzliches Highlight. Es wird einfach anstelle des Soziussitzes in der Originalaufnahme verankert und mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet.Der C-Bow Halter und das Sportrack werden ab KW 15 lieferbar sein.Weiter gibt es einen silbernen Lock it Tankring, welcher bereits lieferbar ist und 44,90 € kostet. Hepco&Becker bietet eine breite Auswahl an Tankrucksäcken in verschiedenen Größen für sein Tankringsystem.Damit das 750er Modell auch auf weniger befestigtem Boden einen sicheren Stand hat gibt es auch eine Seitenständerplatte in schwarz und silber für 47,50 €. Die Platte ist wie der Tankring bereits lieferbar.Sollte trotz Seitenständerplatte einmal etwas passieren schützt der Motorschutzbügel inklusive Protection Pad das Bike vor größerem Schaden. Den Schutzbügel soll es für 178,00 € in KW 15 geben.



Bildinformation: GSX-S 750 mit Zubehör von Hepco&Becker