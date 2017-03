Frauenpower im AccorHotels Hotelpark Berlin City Potsdamer Platz

(fair-NEWS)

Berlin, 3. März 2017 - Hoteldirektorin Ulrike Bock und ihre Stellvertreterin Anna Irmer leiten ab sofort gemeinsam den Hotelpark Berlin City Potsdamer Platz mit den Marken Novotel Suites, ibis und ibis budget. Damit übernimmt die weibliche Doppelspitze Verantwortung für das größte Hoteltrio der AccorHotels in Deutschland mit 592 Zimmern und bis zu 1.500 Gästen in Spitzenzeiten. Ulrike Bock setzt auf Frauenpower: Fünf der acht Abteilungsleiter sind ebenfalls weiblich.Erfahrung und neue ImpulseVor 32 Jahren startete Ulrike Bock ihren beruflichen Werdegang bei AccorHotels, zunächst in verschiedenen leitenden Positionen im Verkauf und Marketing für die Mittelklasse-Marken, bis es sie 1995 in den Hotelbetrieb zog. Die 56-Jährige wurde Direktorin des Novotel Berlin Airport und des Mercure Hotel Berlin City West. Zuletzt war die zweifache Mutter für das ibis Berlin City West verantwortlich. „Drei Marken unter einem Dach zu führen, ist ausgesprochen spannend. Mich reizt die Vielfalt der internationalen Gäste mit ihren unterschiedlichsten Wünschen“, so Bock. Die sprachbegabte Diplom-Betriebswirtin legt großen Wert darauf, Kunden-Feedback direkt umzusetzen, und ihre Mitarbeiter zu motivieren, Visionen zu leben. Unterstützt wird die General Managerin von Nachwuchstalent Anna Irmer. Die 32-Jährige wechselt vom Novotel Berlin Am Tiergarten, in dem sie in kürzester Zeit eine rasante Karriere bis zur stellvertretenden Hoteldirektorin hinlegte. Weitere Stationen waren das Novotel London Waterloo und ein Accor Trainee Ship Program. Gelernt hat die AccorHotels Azubi Award Platzierte im Mercure Hotel Bielefeld City. Das Frauenduo ergänzt sich perfekt – langjährige Erfahrung und neue Impulse werden frischen Wind in diesen großen Hotelkomplex bringen.Hotelpark Berlin City Potsdamer PlatzDas Hoteltrio besticht durch seine Top-Lage im Herzen der Hauptstadt in fußläufiger Nähe zur Friedrichstraße und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Hoteleigene Parkplätze sind vorhanden. Es bestehen beste Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr. In allen drei Hotels ist WLAN kostenfrei. Das Novotel Suites ist mit 3-Sternen Superior ausgezeichnet und verfügt über 229 großzügige Suiten mit Kitchenette, die sich in einen Schlaf- und Wohnbereich aufteilen. Das ibis mit 2-Sternen Superior bietet 146 Zimmer, ein Restaurant und einen 24-Stunden-Service. Das ibis budget ist mit einem Stern Superior klassifiziert, in den 217 Zimmern übernachtet ein Kind bis zwölf Jahre kostenlos.Adresse: Novotel Suites, ibis & ibis budget, Anhalter Straße 2-6, 10963 BerlinBildunterschrift: Die Doppelspitze am Potsdamer Platz – Ulrike Bock und Anna Irmer (Foto: Toni Chudzinski)



