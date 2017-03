Wie wichtig ist Kyuubi für Naruto

(fair-NEWS) Naruto Online ist ein vielfältiges MMORPG, in dem du Karten sammeln, Ninjas ausbilden, und dich mit anderen Spielern messen kannst. Wenn du MMO-Spiele magst und gerne Rollenspiele zockst, dann komm und probiere es aus!



Ohne Kyuubi wären Narutos Eltern nicht gestorben. Naruto wäre mit der Begleitung seiner Eltern gut und glücklich aufgewachsen.



Ohne Kyuubi könnte er sein Chakra konzentrierter verwenden, da er den Kyuubi in seinem Körper nicht kontrollieren müsste. Naruto hat das Blut des Uzumaki-Clans in sich. Er hat eine starke Lebenskraft und kann Chakra gut kontrollieren. Hätte er von klein auf eine große Menge Chakra zur Verfügung gehabt, hätte er Nin-Jutsu sehr effizient gelernt und beherrscht. Und mit Hilfe seiner Eltern, die großartige Ninjas sind, wäre er sehr schnell zu einem herausragenden Ninja geworden.



Es wäre eine völlig andere Ausgangslage für den Anime Naruto.Mir ist kürzlich eine Frage eingefallen und ich habe lange darüber nachgedacht: Was wäre aus Naruto geworden, wenn er keinen Kyuubi hätte? Ich glaube, Naruto wäre ein herausragender Ninja geworden, aber nicht so genial wie er jetzt ist.



Natürlich hätte er durch die Beziehungen seines Vaters auch von Jiraiya und Gama vom Myoboku-Berg unterrichtet werden können... Also Talent, Elternerziehung und hervorragende Lehrer... Unter dem Einfluss solcher Faktoren hätte Naruto sehr schnell ein hohes Niveau erreichen können.