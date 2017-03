Sonus erweitert Lösungen für Mobilfunknetzbetreiber mit LTE Calling-Option

(fair-NEWS)

• Mit der Einführung von LTE Calling beweist Sonus (auf dem MWC in Halle 1 Stand 1G28), dass das Anbieten von Voice- und Messaging-Diensten nicht unbedingt mit erheblichen Investitionen verbunden sein muss.• WiFi und LTE Calling von Sonus arbeiten zusammen und ermöglichen Netzbetreibern höhere Gewinne durch geringere Teilnehmer-Fluktuation, verbesserte Nutzungszeiten und durch geringere Roaming-Kosten.• Neue Funktionen zur Unterstützung der Übergabe zwischen WiFi Calling, LTE Calling und 2G/3G MobilkommunikationBarcelona, Spanien, Mobile World Congress, 2. März 2017 – Sonus Networks, Inc. (Nasdaq: SONS), internationaler Anbieter von sicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud, hat seine neueste Mobillösung LTE Calling vorgestellt. Diese neue Funktionalität wird in Verbindung mit Sonus Mobile Client, Virtual Mobile Core und SBC SWe angeboten und bietet Betreibern von Mobilnetzen (Mobile Network Operators, MNO) sowie Betreibern von virtuellen Mobilnetzen (Mobile Virtual Network Operators, MVNO) die Möglichkeit, ihre Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Zufriedenheit der Netzteilnehmer sowie die Nutzungszeit zu erhöhen.Geringere Kosten für NetzbetreiberSonus LTE Calling ist eine Erweiterung von WiFi Calling und bietet Betreibern eine weitere Zugangsoption für das Offloading von Voice und Messaging unter Verwendung des LTE- oder HSPA-Datenkanals. Die Nutzung des Datenkanals für Voice und Messaging bringt Betreibern erhebliche Kostenvorteile beim nationalen und internationalen Roaming sowie durch Reduzierung der gesamten Voice-Kostenstruktur. Auch für MVNOs können LTE und WiFi Calling zu Kosteneinsparungen führen, da eine Gesprächsminute über WiFi oder den LTE/HSPA-Datenkanal weniger kostet als eine Minute über das 2G/3G-Netz.Höhere Kundenzufriedenheit durch höhere Reichweite und bessere FunkabdeckungDie WiFi- und LTE Calling-Lösungen von Sonus können in Verbindung mit den nativen Dialer- auf Android-Geräten die Auslastung optimieren und Teilnehmern ein unterbrechungsfreies Gesprächserlebnis bieten. Sonus WiFi- und LTE Calling erweitert die Reichweite mobiler Betreibernetze und verbessert die Funkabdeckung in Gebäuden durch Umleitung von Gesprächen über WiFi oder LTE/HSPA. Diese Funktionalität wirkt sich positiv auf Abdeckung sowie Servicequalität aus und verringert dadurch die Teilnehmer-Fluktuation.Neue Handover-FeaturesMit der Einführung des LTE Calling setzt Sonus seine Innovation im Bereich der Handover-Fähigkeiten fort. Sonus bietet jetzt neue Features zur Unterstützung zwischen WiFi Calling, LTE Calling und 2G/3G Mobilkommunikation. Die dadurch verbesserte Nutzererfahrung mit unterbrechungsfreien, nahtlosen Übergängen zwischen verschiedenen Zugangstechnologien verbessert die Zufriedenheit der Teilnehmer.„In einem stark umkämpften Markt hilft Sonus den Betreibern, ihre Kosten erheblich zu senken und vorhandene LTE- und IMS-Investitionen zu nutzen. Gleichzeitig werden Netzwerkabdeckung, Qualität und Teilnehmer-Zufriedenheit verbessert“, erklärt Chris Yenney, General Manager, Mobility Business Unit, bei Sonus. „Mit der Einführung des LTE Calling ist Sonus weiterhin wegweisend für die nahtlose Migration des Sprach- und Messaging-Verkehrs in das 4G-Netz. Die Mobillösungen von Sonus bieten den Mobilnetzbetreibern zusätzliche Möglichkeiten für Einsparungen bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer Netzabdeckung und Realisierung eines nahtlosen, differenzierenden Nutzungserlebnisses für die Teilnehmer.“„MNVOs haben mehrere Möglichkeiten, Voice-Services für ihre Kunden zu realisieren, aber die meisten davon sind kostspielig“, erläutert auch Dianne Myers, Senior Research Director, von IHS Markit. „Durch Realisierung einer weiteren Lösung mit LTE- und WiFi Calling-Funktionalität unterstützt Sonus die Betreiber dabei, Voice-Services kostengünstig durch einen nativen Dialer mit Übergabe zwischen den Netzen bereitzustellen. Diese Funktionalität, die das jeweils beste verfügbare breitbandige Mobil- oder Festnetz nutzt, wirkt sich für die Teilnehmer positiv in Form einer verbesserten Abdeckung und Sprachqualität aus.Weitere Informationen im Überblick:• LTE Calling unterscheidet sich von VoLTE dadurch, dass die Pakete der Voice-Kommunikation als Best-Effort-Datenpakete behandelt werden, während bei VoLTE die Voice-Pakete vorrangig vor Best-Effort-Datenpaketen behandelt werden.• Lesen Sie den neuesten Leitfaden von Sonus: Wi-Fi and LTE Calling for Dummies.• Verfolgen Sie eine Diskussion über die 5 Mythen von VoWiFi.• Erfahren Sie mehr über Sonus Virtual Mobile Core und Mobile Client.



