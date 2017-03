Gartner nennt Coupa „Vendor to Watch“

(fair-NEWS)

San Mateo / München – 3. März 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend Management, wurde von dem Marktforschungsunternehmen Gartner als Unternehmen genannt, dem Anwender besondere Aufmerksamkeit widmen sollten. Coupa hat jetzt bekanntgegeben, dass Gartner Coupa im Report "Market Opportunity Map: Enterprise Resource Planning, Worldwide" als einen von nur fünf Herstellern als "Mega Vendor" und aufsteigender Anbieter im Bereich Enterprise Resource Planning (ERP) nennt.Coupas Angebot ergänzt ERP-Systeme wie SAP, Oracle, NetSuite, Great Plains und andere und bietet zusätzliche Funktionalität im Bereich Spend Management für diese Lösungen. Die Coupa-Plattform lässt sich dabei sehr einfach und nahtlos in existierende ERP-Systeme integrieren. Die intuitive Benutzerführung liefert einheitliche Bedienoberflächen sowohl für Anwender in den Unternehmen als auch für die Lieferanten. Zudem verbindet sie Geschäftsprozesse verschiedener Bereiche wie Beschaffung, Vertrags-Management, Rechnungswesen und Analysen miteinander um liefert damit übergreifend quantifizierbare Ergebnisse.„Wir steigern den Wert, den Unternehmen mit Ihren bestehenden ERP-Lösungen erzielen", erklärt Raja Hammoud, Vice President of Product Management and Product Marketing von Coupa. „Für uns ist die Aufnahme in den Gartner Report die Bestätigung, dass unsere Cloud-basierte Plattform die betriebswirtschaftliche Funktionalität von ERP-Lösungen sinnvoll ergänzt."Der Gartner-Report "Market Opportunity Map" sieht den ERP-Markt im Wandel. Anbieter traditioneller Ansätze und deren Wettbewerber im Cloud-Umfeld adressieren heute den gleichen Kundenkreis um weiter wachsen zu können. Der jetzt vorliegende Report unterstützt diese Anbieter dabei, diejenigen Geschäftsoptionen zu verfolgen, die die besten Chancen auf weiteres Wachstum bieten.Über Coupa SoftwareCoupa Software (NASDAQ: COUP) die Cloud-Plattform zur Ausgabensteuerung der Unternehmen. Unter dem Motto „Value as a Service" unterstützt Coupa seine Kunden dabei, das Ausgaben-Management zu optimieren, signifikante Kosteneinsparungen zu erzielen und auf diese Weise die Profitabilität des Unternehmens zu verbessern. Coupas Cloud-basierte Ausgaben-Management-Plattform verbindet hunderte von Organisationen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum mit Millionen von Lieferanten weltweit. Mit der Lösung von Coupa gewinnen die Unternehmen eine bessere Übersicht und Kontrolle über die Ausgaben des Unternehmens und deren Struktur. Unternehmen aller Größen nutzen die Coupa-Plattform, um ihre Ausgaben – kumulativ etliche Milliarden US-Dollar – effektiver zu verwalten.Weitere Informationen zu Coupa finden Sie unter: www.coupa.com , im Coupa Blog oder auf Twitter: @Coupa.



