Runderneuer-Bar Massagebutter & Bodybutter von Heymountain Cosmetics

Stockach/ak - Mit diesem hautverwöhnenden Bodybutter-Stück voller Fröhlichkeit und Sommerfeeling des Kosmetiklabels Heymountain kann man sich wie runderneuert fühlen. Er ist wohltuend nicht nur für trockene Haut und ein echter Gute-Laune-Macher für verstimmte Gemüter. Wer kann dem Duft spritziger Zitronen mit Lemongras und der süßen Erfrischung einer selbstgemachten fruchtigen Limonade widerstehen? Gerade jetzt wo die Haut noch sehr trocken ist und geradezu nach Pflege schreit, ist diese ergiebige Körperbutter ideal um die Haut für den Sommer vorzubereiten. Sie ist übrigens auch hervorragend für Schienbeine, Ellbogen, Knie und alle rauen Stellen geeignet. Buritiöl ist ein natürliches Öl mit der höchsten bekannten Konzentration von Beta-Karotin. Buritiöl und Sesamöl haben die Fähigkeit Licht im sichtbaren und ultravioletten Bereich zu absorbieren und können so die Zellen der Haut für eine gewisse Zeit vor photoxidativem Stress schützen. Jojobaöl, Kakaobutter, Sheabutter, Olivenöl und Canolaöl pflegen die Haut und spenden Feuchtigkeit.Der Runderneuer-Bar Massagebutter & Bodybutter ist ab März 2017 in limitierter Auflage im Onlineshop von Heymountain Cosmetics erhältlich.Ingredients: Theobroma cacao seed butter (Kakaobutter), Butyrospermum parkii butter (Sheabutter), Sesamum indicum seed oil (Sesamöl), Mauritia flexuosa fruit oil (Buritiöl), Simmondsia chinensis oil (Jojobaöl), Olea europaea fruit oil (Olivenöl), Canola oil (Rüböl), Parfum, Helianthus annuus seed oil (Sonnenblumenöl), Tocopherol (Vitamin E), Citrus aurantium dulcis oil (Orangenöl), Citrus limon peel oil (Zitronenöl), Cymbopogon flexuosus oil (Lemongrasöl), Cymbopogon martinii oil (Palmarosaöl), Copaifera officinalis resin (Copaivabalsam), Canarium commune gum extract (Elemiharz), Acacia decurrens flower extract (Mimosen Absolue), Citral, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool, Amyl cinnamal. VEGAN.

Heymountain Cosmetics ist auf die Herstellung und den Vertrieb von frischer, handgemachter, naturnaher und selbstkonservierender Kosmetik spezialisiert. Die Produktpalette umfasst über 300 Produkte mit über 50 verschiedenen Düften, so z.B. Gesichtsmasken, Gesichtscremes, Gesichtsöle, Gesichtspeelings, Körpercremes, Handcremes, Fußcremes, Coldcreams, Deocremes, Massageriegel, Hautconditioner, Lippenbalms, Körperpeelings, Bodybutter, Duschgele, Shampoos, Haarkuren, Haarconditioner, Haarcremes, brausende und schäumende Badezusätze, pflegende Seifen, sowie feste Parfüms und flüssige Parfüms. Alle Produkte werden bei Heymountain in Stockach in liebevoller Handarbeit hergestellt. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Onlineshop www.heymountain.com sowie über einen Fabrikverkauf. Interesssierte Wiederverkäufer und Reseller können sich mit Heymountain in Verbindung setzen.