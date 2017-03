(fair-NEWS)

Die Buchserie „Farbspiel“ bietet abwechslungsreiche und unterhaltsame Geschichten aus dem Reich der Farben. Die gesamte Serie wird einen Regenbogen bilden.Passend zu dieser Serie gibt es auch einen Kalender.Er ist auf 200g Fotopapier gedruckt. Jedes Blatt eines der Designercovers der Buchserie Farbspiel. Der Kalender ist nur in einer limitierten Auflage erhältlich.Mehr Infos: www.karinaverlag.at/products/kalender-2017-farbspiel/Bücher:Weiß: Kurzgeschichten (Farbspiel)Der erste Teil der 9-teiligen Serie "Farbspiel". Alle Bände zusammen ergeben eine Symbiose der Farben. In diesem Teil dreht sich jede Geschichte um die Farbe Weiß.Das Spiel der Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam schlossen sie sich zur AutorInnen-Gruppe "Farbspiel" zusammen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben, die von witzig, erotisch, einfühlend und spannend, alles bietet. Taucht mit uns in die Farben des Lebens.Taschenbuch: 284 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (24. Mai 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056979ISBN-13: 978-3903056978Gelb: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben – Gelb - das zweite Buch der Serie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Der Bogen der Geschichten, rund um die Farbe Gelb, ist unendlich. Von gelben Rosen, über das Leben und den Tod, flüssigem Gold und geheimnisvollen Wegen erzählen die AutorInnen. Sanftes aus dem Reich der Märchen, Aufregendes im Krimi- und Thrillergenre, Worte über den Sommer und von Anfang und Ende.Jede Farbe ist vielseitig und mit diesem Buch wird beschrieben, wie strahlend und hell Gelb in unser Leben scheint.Broschiert: 296 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (29. Juni 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056901ISBN-13: 978-3903056909Rot: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben – Rot - das dritte Buch der Serie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Die rote Rose des Coverbildes symbolisiert das Rot der Liebe. Einher mit der Fröhlichkeit des Seins gehen oft Grauen oder Tod und tauchen aus rotem Nebel. Rot signalisiert aber auch Lust am Leben, manches Mal versinkt es dann sogar in die Welt der Märchen. Ein garantiertes Lesevergnügen.Taschenbuch: 296 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. Juni 2016)Sprache: GermanISBN-10: 390305691XISBN-13: 978-3903056916Blau: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Wie das Eintauchen in die Wellen des unendlichen Ozeans, so sind unsere Geschichten zu der ruhigen Farbe Blau. Magie und magische Steine, Sehnsucht, Hoffnung, Liebe und eine märchenhafte Welt tragen die Phantasie. Doch auch der Tod und seine Begleiter haben ihre Rolle in diesem Spiel.Taschenbuch: 388 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (15. September 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 390316111XISBN-13: 978-3903161115Violett: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Violett sagt man, ist die Farbe der KünstlerInnen und auch die der Frauen. Geschichten tauchen in eine mystische violette Welt. Bedrückend erscheinen Zeichnungen des Lebens, die in dieser Farbe gemalt werden. Doch Natur und Märchenwelt schöpfen gleichermaßen aus dem Gleichgewicht des violetten Brunnens.Taschenbuch: 340 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (26. September 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161101ISBN-13: 978-3903161108Grün: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Grün trägt uns in weite Welten, zur Natur, aber natürlich auch zur Leidenschaft, Spannung und in das Land der Märchen. Selbst das Morden lässt es grünen. Abwechslungsreicher Lesespaß ist garantiert.Taschenbuch: 296 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (5. Januar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161128ISBN-13: 978-3903161122Braun: Kurzgeschichten (Farbspiel)Der siebte Band aus der Reise durch die Farbwelten gehört Braun. Es ist keine Farbe des Regenbogens, uns aber dennoch vertraut. Anheimelnd erzählt Braun von tiefer Sehnsucht, sucht nach der Geborgenheit der Liebe, äußert seine aggressive Seite aber auch durch das symbolische Recht des Todes. Mythen ranken sich um die Farbe der Anspruchslosigkeit, die andererseits Wärme und Erdverbundenheit verströmt. Genießen Sie durch Braun hervorgerufene Gemütlichkeit und lassen Sie sich von einer breiten Palette an Geschichten um diese Farbe faszinieren.Taschenbuch: 326 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Januar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161136ISBN-13: 978-3903161139Grau: Kurzgeschichten (Farbspiel)Grau – der achte Band aus der Farbspielanthologie. Gilt Grau auch als ‚unbunte‘ Farbe, strahlt sie dennoch Würde und Weisheit aus. Neutral schöpft sie aus dem Wissen um Licht und Finsternis, taucht die Welt in unscharfes Grauen und findet sich als Mittler zwischen Leben und Tod. Doch Grau ist auch die Farbe der Erneuerung, die Demut erfahren lässt und Fürsorge schenkt. Selbst Humor und Märchen sind Grau nicht fremd, wenn mausgraue Vierbeiner über taubengraue Flügel stolpern oder die Fee ihr silbergraues Gewand anlegt. Lassen Sie den grauen Alltag hinter sich und genießen Sie pures Lesevergnügen mit Bekanntem und Unbekanntem.Taschenbuch: 268 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (13. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3903161144ISBN-13: 978-3903161146Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer