bmi regional baut Flüge weiter aus

bmi regional bleibt weiter auf Erfolgskurs. Ab 27.3.2017 werden die Flüge nach Brünn, Norrköping und Rostock auf zwei tägliche Flüge erhöht. Nach der jüngsten Streckennetzausweitung von Nürnberg nach Birmingham, von Graz nach Birmingham und von München nach Lublin, Polen ist das ein weiterer Expansionsschritt.„Aufbauend auf der starken Kundenreaktion aus unserem Netzwerkwachstum in München im vergangenen Jahr, fügt bmi regional nun weitere Frequenzen auf unseren beliebten Strecken nach Brünn, Norrköping und Rostock hinzu. Auf die Anforderungen unserer Kunden reagiert bmi regional nicht nur auf den Brünn, Norrköping und Rostock-Strecken, wo den Kunden jetzt täglich zwei Flüge auf allen München-Routen angeboten werden (mit Ausnahme des neuen Lublin-Service). Auch Kunden, die aus dem norditalienischen Industriegebiet kommen, und Kunden, die von Bergamo nach Bayern kommen, können ihre Geschäfte noch besser und bequemer abwickeln. Alle Flüge werden mit Code Share mit der Lufthansa geflogen,“ so Jochen Schnadt, CCO von bmi regional. „Der doppelte tägliche Service bietet den Passagieren somit einen globalen Zugang zu den Langstreckenzielen, die über das München Hub der Lufthansa erreicht werden können.“Passgiere kommen in den Genuss attraktiver Flugpreise ab € 90 für den einfachen Flug nach Rostock, € 100 nach Brünn und € 110 nach Norrköping inkl. Steuern und Servicegebühren und 23 kg Freigepäck plus 12 kg Handgepäck, kostenlose Snacks und Drinks an Bord, 30 Minuten Quick Check-In und zugeordnete 2:1 Lederbestuhlung an Bord der modernen Embraer Flotte. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com Flugplan München nach Rostock1234500 06:45 – 08:05 München – Rostock - BM17311234500 14:15 – 15:35 München – Rostock - BM17430000060 13:35 – 14:55 München – Rostock - BM17730000007 10:30 – 11:50 München – Rostock - BM17310000007 18:45 – 20:05 München – Rostock - BM1743Flugplan Rostock nach München1234500 08:50 – 10:10 Rostock – München - BM17321234500 16:00 – 17:20 Rostock – München - BM17440000060 15:25 – 16:45 Rostock - München - BM17440000007 12:20 – 13:40 Rostock – München - BM17320000007 20:30 – 21:50 Rostock - München - BM1744Flugplan München nach Brünn1234500 10:55 – 12:00 München – Brünn - BM17331234500 20:15 – 21:20 München – Brünn - BM17370000060 15:40 – 16:45 München – Brünn - BM17350000007 14:40 – 15:40 München – Brünn - BM1735Flugplan Brünn nach München1234500 12:30 – 13:35 Brünn – München - BM17341234500 21:45 – 22:50 Brünn – München - BM17380000060 17:15 – 18:20 Brünn - München - BM17360000007 16:10 – 17:15 Brünn – München - BM1736Flugplan München nach Norrköping1234500 12:20 – 14:20 Norrköping – München - BM17531234500 17:50 – 19:50 Norrköping – München - BM17570000007 12:35 – 14:40 Norrköping – München - BM1753Flugplan Norrköping nach München1234500 14:45 – 16:45 Norrköping – München - BM17541234500 20:15 – 22:15 Norrköping – München - BM17580000007 15:10 – 17:10 Norrköping – München - BM1754Flugplan München nach Lublin1234500 09:35 – 11:10 München – Lublin - BM17710000060 11:10 – 12:50 München – Lublin - BM17710000007 17:50 – 19:30 München – Lublin - BM1777Flugplan Lublin nach München1234500 11:40 – 13:30 Lublin – München - BM17720000060 13:20 – 15:10 Lublin – München - BM17720000007 20:00 – 21:50 Lublin – München - BM1778Aufgrund dieser jüngsten bmi regional Streckenerneuerungen eine neue Basis in Birmingham mit Diensten nach Graz, Göteborg und Nürnberg zu etablieren, ist bmi regional eine Partnerschaft mit Virgin Trains eingegangen. Die Kooperation mit dem Hochgeschwindigkeitszug in das regionale Netzwerk, ermöglicht den Passagieren die bequemen Verbindungen von Birmingham International nach London und Manchester und somit Anschluss an die Regionalflughäfen zu nutzen. Ab sofort können bmi regional Kunden über die Website von flybmi.com günstige Tarife auf von Virgin Trains buchen. Der Umzug fällt mit der Markteinführung eines neuen Hubs von bmi regional auf dem Flughafen von Birmingham zusammen, der im Vereinigten Königreich mit Virgin Trains hervorragende Verbindungen hat und die Reichweite der Fluggesellschaft in ganz Großbritannien erweitert.Über bmi regional:bmi regional verfügt über eine reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flugzeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr als 400 Linienflüge pro Woche zu 34 Zielen in 12 europäischen Ländern durch und beschäftigt über 400 Mitarbeiter. Bmi wurde nach 2015 auch im September 2016 erneut mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet. Das Streckennetz des Carriers inkludiert Oslo und Stavanger in Norwegen, Brüssel in Belgien, Esbjerg in Dänemark, Bremen, Rostock, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, München und Nürnberg in Deutschland, Mailand Bergamo und Mailand Malpensa in Italien,Graz in Österreich, Paris und Toulouse in Frankreich, Brünn in Tschechien; Lublin in Polen; Norrköping, Karlstad, Jonköping und Göteborg in Schweden sowie Aberdeen, Birmingham, Bristol, Derry, East Midlands, London Stanstead, Newcastle, Norwich und Southampton in Großbritannien.