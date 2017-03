„Chatbots im Service“ – Umfrage zum Einsatz von sprechenden Robotern

(fair-NEWS)

Chatbots gelten als aktueller Trend, doch neu sind diese helfenden Dialogsysteme nicht. Es gibt sie bereits seit über 50 Jahren. Das Neue daran ist die Kombination mit künstlicher Intelligenz, welche die Chatbots immer effizienter macht.Moderne Chatbots können mit Kunden interagieren und ihre Fragen beantworten. Mit einem Chatbot läßt sich in natürlicher Sprache kommunizieren. Auf der anderen Seite befindet sich allerdings kein Mensch, sondern eine Maschine. Der „sprechende Roboter“ reagiert mit einer vordefinierten Antwort auf einprogrammierte Gesprächsmuster.Als virtueller Assistent kann der Chatbot einfache Kundenanfragen beantworten, zu ausgewählten Produkten beraten, Informationen zu aktuellen Angeboten liefern oder sogar Bestellungen entgegennehmen.Für die Nutzung von Chatbots sprechen die große Popularität von Messenger-Apps, in die sie sich integrieren lassen, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sowie die Verknüpfung über Schnittstellen mit anderen Software-Anwendungen und damit der Zugriff auf große Datenpools.Welche Möglichkeiten eröffnen sich für Unternehmen im Service durch den Einsatz von Chatbots?Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die aktuelle Online-Umfrage "Chatbots im Service“ des Instituts, die sich an Verantwortliche aus Management, Marketing, Vertrieb und Service in Unternehmen richtet.Direkt zur Umfrage gelangen interessierte Teilnehmer über nachfolgenden Link: https://www.surveymonkey.de/r/YGR5MY6 Die Umfrage läuft seit Anfang März und ist noch bis zum 30. April 2017 freigeschaltet.Erste Ergebnisse der Umfrage können ab Mitte Mai 2017 kostenlos auf der Internetseite des Instituts heruntergeladen werden.



Bildinformation: X [iks] Institut für Kommunikation und ServiceDesign