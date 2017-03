ascent AG ehrt Geschäftspartner mit dem ascent AWARD 2017

(fair-NEWS)

Gute Berater sind rar. Sie müssen nicht nur mit fachkundigem Know-how, sondern auch mit Soft Skills überzeugen, Wissen verständlich vermitteln und sich in individuelle Kundenbedürfnisse hineinversetzen. Die ascent AG aus Karlsruhe weiß die Leistungen ihrer Geschäftspartner zu schätzen – und ehrt sie beim ascent AWARD 2017.In diesem Jahr findet der ascent AWARD am 11. März 2017 im Tagungszentrum Harres in St. Leon Rot statt. Mitarbeiter, Partner und Freunde der ascent AG sind hierzu eingeladen.Die ascent AG wendet die Beratungsqualität ihrer Geschäftspartner nicht nur in persönlichen Kundengesprächen an, sondern auch bei öffentlichen Vorträgen in ganz Deutschland. Hier engagieren sich Mitarbeiter als Referenten und geben ihre Expertise und ihr Markt-Know-how weiter – auch Schulen nehmen dieses Angebot wahr.Weiterhin ist die ascent AG Anlegern bei der Zusammenstellung ihres Fondsportfolios behilflich – hier stützt sich das Karlsruher Unternehmen auf die jahrelange Erfahrung seiner Geschäftspartner und ist somit in der Lage Kunden gezielt auf deren Bedürfnisse hin zu beraten. Da es in der Vorsorge mit Fonds keine Patentrezepte gibt, stellt dies hohe Anforderungen an die Branchenkenntnisse der Mitarbeiter, die einer der entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Beratung und für zufriedene Kunden sind.Der ascent AWARD dient dazu, die besonderen Aktivitäten und Leistungen der Geschäftspartner der ascent AG in feierlichem Rahmen zu würdigen. Dass das Unternehmen sich auf diesem Wege für den Einsatz seiner Mitarbeiter bedankt, fügt sich in die Firmenphilosophie ein: Die ascent AG legt großen Wert auf ein angenehmes und produktives Arbeitsklima und engagiert sich für die stetige Weiterbildung und Kompetenzerweiterung im eigenen Hause. Diese Förderung steigert das Fachwissen jedes Beraters und kommt in letzter Instanz den Kunden zugute.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur für angemeldete Geschäftspartner möglich. Es wird jedoch darum gebeten, im Vorfeld die Anmeldung über ONE vorzunehmen. Die Veranstaltung beginnt am 11. März um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.Weitere Informationen zum ascent AWARD 2017 gibt es unter: www.ascentkarlsruhe.com



