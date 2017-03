Contracting-Forum in Hamburg

(fair-NEWS)

Hamburg, 16. Februar 2017 – Das Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt veranstaltet am 28. April 2017 ein ganztägiges Contracting-Forum. Experten, unter anderem von der Bundesstelle für Energieeffizienz, dem Wirtschaftsministerium, verschiedenen Unternehmen aus der Praxis und der Deutschen Energie-Agentur informieren über verschiedene Contracting-Modelle und zeigen Best-Practice-Beispiele. Ab 9.00 Uhr können sich Vertreter aus Kommunen und kommunalen Unternehmen, Wohnungsgesellschaften, gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften, sowie kleiner und mittelständischer Unternehmen sachkundig machen.Ein häufiges Hemmnis bei der Umsetzung von Energiesparmaßnahmen bei Liegenschaften der öffentlichen Hand sind die unzureichenden finanziellen Ressourcen. Auch in der Privatwirtschaft ist die Lücke zwischen dem theoretisch möglichen Einsparpotenzial und den tatsächlich umgesetzten wirtschaftlichen Maßnahmen groß. Mittlerweile ist ein enormer Modernisierungsstau entstanden.Eine Chance trotz knapper Kassen die Umwelt durch Gebäudemodernisierungsmaßnahmen oder durch ressourcenschonende Wärmelieferung zu entlasten, bieten verschiedene Contracting-Lösungen. Contracting hat sich in den vergangenen 20 Jahren für Immobilienbesitzer als sinnvolles Instrument erwiesen, die Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen mit dem entsprechenden Know-How und die Energieversorgung der Gebäude werden damit an einen externen Energiedienstleiter übergeben, so dass der Auftraggeber nur einen Ansprechpartner hat.Beim Energiespar-Contracting plant, investiert, errichtet und betreut der Contractor - je nach Vertragslage - Modernisierungsmaßnahmen der Gebäudehülle und der Anlagentechnik. Die daraus eingesparten Energiekosten dienen der Amortisation der durchgeführten Maßnahmen. Beim Anlagen-Conrtacting plant, baut, finanziert und betreibt der Contractor energietechnische Anlagen und liefert dem Auftraggeber die Nutzenergie, in den meisten Fällen Wärme, aber auch Strom oder Kälte. Die Refinanzierung erfolgt über die Entgelte für die Energielieferung.Die Experten der Veranstaltung veranschaulichen Contracting-Beispiele für Wohn- und Nichtwohngebäude, zeigen Potentiale auf und vertiefen Themen wie Contracting bei Quartierssanierungen, Fördermöglichkeiten für Beratung sowie inwiefern Contracting einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Die Fachtagung lädt ein, Erkenntnisse aus erfolgreichen Projekten zu teilen und die Bedingungen für ein Contracting besser zu verstehen. Die Begleitausstellung bietet konkrete Angebote für Vorhaben im Neubau und Bestand und die Möglichkeit, individuelle Fragestellungen zu erörtern.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte melden Sie sich zum kosten-freien Contracting-Forum Hamburg 2017 an:am Freitag, den 28. April 2017, 9.00 – 16.15 Uhr,Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23, 20095 HamburgAnmeldungen: info@zebau.de oder Tel. 040-380 384-0Das Programm wird in Kürze veröffentlicht auf: www.zebau.de Die ZEBAU GmbH veranstaltet das Contracting-Forum 2017, unterstützt durch das Impuls-Programm der Freien und Hansestadt Hamburg und weitere Partner. Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet. Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.