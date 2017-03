Neues MacBook Pro – elegant geschützt

(fair-NEWS)

Sierra Madre, USA, im März 2017 – Edle Naturfaser, weiches Neopren oder doch lieber ein festes Case als mobiler Arbeitsplatz? Booq hat jetzt drei Schutzhüllen an die Formate der neuen 13 und 15 Zoll großen MacBook Pro Modelle mit Touch Bar angepasst. Mamba Sleeve, Taipan Spacesuit und das robuste Hardcase sind bewährte Klassiker des kalifornischen Taschenlabels. Sie schützen das neue Apple-Flaggschiff sicher vor Kratzern und Stößen – und machen zudem jederzeit eine elegante Figur.Solider Schutz mit Extras - das HardcaseOb im Zug oder im Café – das clevere Hardcase wird aufgeklappt zum Mini-Schreibtisch und ermöglicht so komfortables Arbeiten am Mac auch auf kleinstem Raum. Dank extra dicker Schaumstoffpolsterung liegt das neue MacBook Pro im Hardcase aus hochwertigem Ballistic Nylon rundum sicher geschützt vor Kratzern, Erschütterungen oder Feuchtigkeit. Weiches Jersey-Futter bietet zusätzlichen Schutz, die hochwertigen YKK-Reißverschlüsse sind mit einer Gummilippe versehen, sodass sie keine Kratzer verursachen können. Besonders praktisch: Auch für nützliches Zubehör wie Smartphone oder Kabel findet sich ein Platz in der minimalistisch designten Hülle. In passenden Unterteilungen lassen sich kleine Accessoires ordentlich verstauen.Designerhülle - die Taipan SpacesuitBeim Taipan Spacesuit setzt booq auf robustes Neopren, das mit extraweichem Plüsch sorgfältig gepolstert wird und so das MacBook wie eine zweite Haut umschließt. Die schmale Laptop-Hülle lässt sich auch bequem in anderen Taschen als Extraschutz verwenden. Die feine Wabenstruktur der schwarzen oder grauen Außenhaut sorgt für einen unverwechselbaren Look. Einen erfrischenden Farbkick bieten austauschbare Lederanhänger an den hochwertigen Metallreißverschlüssen. Neben zwei schwarzen Exemplaren liefert booq auch jeweils eins in Rot, Blau und Orange für das schwarze bzw. in Pink, Rot und Orange für das graue Modell.Ganz natürlich - Mamba SleeveDie Außenhaut des puristischen Mamba Sleeves ist aus sorgfältig verarbeiteter Jutefaser. Das Naturmaterial wird umweltschonend gefärbt und in einem nachhaltigen Produktionsverfahren speziell für die Mamba-Serie von booq bearbeitet, damit es wasserfest, robust und zugleich besonders leicht ist. Klassisches Schwarz oder Grau unterstreicht die zeitlos schlichte Eleganz der Hülle.Preise und VerfügbarkeitMamba Sleeve 13 und 15, Taipan Spacesuit 13 und 15 sowie Hardcase 13 sind in Black und Gray erhältlich, Hardcase 15 in Black. Die Laptophüllen gibt es im booq Onlineshop auch für weitere MacBook Modelle. Mamba Sleeve und Taipan Spacesuit für das neue MacBook Pro 13 und 15 kosten jeweils 40 Euro, das Hardcase 50 Euro. Alle Preise sind inklusive MwSt.Weitere Informationen zu den MacBook-Hüllen sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.booq.de/collections/laptophuellen



Bildinformation: Neues MacBook Pro – elegant geschützt