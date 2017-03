Neuigkeiten im Paradies für Leseratten

(fair-NEWS)

Das Paradies für Leseratten ist immer einen Besuch wert! Hier tummeln sich Kinderbücher, Romane, Lebensgeschichten und Biografien, Fantasy, Thriller, Krimis, Lyrik, Koch- und Backbücher, Reisegeschichten, Kurzgeschichten und vieles mehr. Die Seite ist frisch aktualisiert und wartet mit interessanten Neuvorstellungen auf:DER TOD SPIELT MIT UNS KATZ UND MAUSDas Familienleben der Autorin ist geprägt von der unermesslichen Seelenqual, die ausgelöst wird von der psychischen Störung BORDERLINE, an der ihre Tochter seit fast zwei Jahrzehnten fast verzweifelt.Niemand kann sich besser in das Seelenleben Leidtragender einfühlen und aus dem sogenannten Nähkästchen plaudern als jene, die selbst erlebt haben, wie nervenaufreibend der ständige Kampf gegen diese Krankheit ist.Sie berichtet ausführlich über ihre persönlichen Erfahrungen und gibt zahlreiche Tipps für den Umgang mit Betroffenen.Dieser Ratgeber ist interessant für all diejenigen, die sich mit dem Thema Borderline auseinandersetzen wollen.LUHG HOLIDAYDieser Sammelband vereint zwei spannende Geschichten:Willkommen im Luhg HolidayAls Familie Kohlmann wegen eines vorausgesagten Schneesturms ganz spontan im Hotel Luhg Holiday einkehrt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwartet. In dem alten unheimlichen Haus scheint nichts mit rechten Dingen zuzugehen, und schon bald finden sich die drei Kinder und ihre Eltern im unglaublichsten Abenteuer ihres Lebens wieder.Auf Wiedersehen im Luhg HolidayAuf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der Sonderklasse und ein besonderes Lesevergnügen für die ganze Familie.IN ALBTRAUMEN GEFANGENSofie leidet seit ihrer Kindheit unter Albträumen. Von ihrer gemütskranken Mutter oft stundenlang eingesperrt, vom Vater verlassen als sie fünf Jahre alt ist, vermisst sie Liebe und Geborgenheit. Mit zwölf, stellt ihr die Mutter ihren neuen Freund vor, der nun ebenfalls im Hause wohnt. Sofie spürt, dass dieser Mann Unheil bringt. Nach dem Selbstmord ihrer Mutter wird sie von ihm eingesperrt und sexuell genötigt.Das Drama nimmt seinen Lauf. Wird Sofie es schaffen, diesem Teufelskreis zu entkommen und später ein normales Leben führen können.PFLEGENDE ANGEHÖRIGE BRAUCHEN AUSZEITENn Deutschland steigt die Zahl zu pflegender Menschen. Pflegende Angehörige arbeiten in den meisten Fällen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ihnen bleibt keine freie Minute bei oft schwerer physischer sowie auch psychischer Arbeit. Vom Staat fühlen sich die Pflegenden Angehörigen im Stich gelassen. Wo bleibt die Unterstützung? Stundenweise zu helfen/entlasten durch professionelle Pflege wird so gering wie möglich gehalten. In meinen Augen ein Fauxpas unserer Regierung.Kritisch setzt sich die Autorin mit dem Thema Pflege, den Gesetzen, Schilderungen von Pflegenden Angehörigen und den Ergebnissen ihrer Fragebogen-Aktion auseinander. Man erkennt anschaulich und unmissverständlich, dass Defizite der Betreuung und Versorgung von PA und PE bestehen. Die Lobby für Pflegende Angehörige und Pflegende muss gestärkt werden, Gesetze mehr zu ihren Gunsten geändert werden.»Mein Buch ist weder ein Affront an die jetzige Regierung, noch Verurteilung sämtlicher Gesetze und Verbände. ABER eine Aufforderung sich gemeinsam an den Tisch zu setzen.«MEINE SCHWESTER, DER ENGEL AUF ERDENManchmal klopft das Schicksal an die Türen und man will nicht hinsehen, was es eigentlich zu bedeuten hat. Hier genau, an diesem Punkt, möchte ich sie abholen, und begleiten, neue Wege zu finden, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben. Mit diesem Buch ist es ihnen möglich, Kraft, Mut und natürlich Schutz für ihre Seele zu bekommen.Ja ihre Seele ist es, welche ich ansprechen möchte, denn diese ist nun bereit, neue Wege zu gehen, damit Harmonie und Balance im Herzen sich wiederfinden. Ich wünsche ihnen mit diesem Buch vor allem EINS, Liebe zu sich selbst und zu allem, was ist zuzulassen.Von Herzen alles Liebe!DER TRAUM VOM BESTSELLER UND DİE HARTE WIRKLICHKEIT- EINE AUTORIN PACKT AUSViele haben ihn schon geträumt, diesen Traum vom Bestseller und ebenso vielen ist er schon zum Albtraum geworden.Hier erfahren Leser und Autoren, was auf dem Buchmarkt so alles passiert, welche Fallen es für uns Autorinnen und Autoren gibt und welche Fauxpas sich Autoren erlauben.Leser werden erfahren, dass nicht immer alles Gold ist was glänzt und was Neid unter Autoren alles anrichten kann.Das sind nur einige Punkte, über den Traum vom Bestseller.Humorvoll, manchmal sehr real und unterhaltsam, werdet ihr durch die Welt der Autoren geführt.Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.EIN JAHR OHNE DICHEin Stipendium in Boston eröffnet Conny völlig neue Möglichkeiten. Geprägt durch die Krankheit ihrer Mutter kann sie in den USA völlig losgelöst neue Erfahrungen sammeln. Sie lernt neue Freunde kennen und eines Abends auch den attraktiven Paul, der ihre Gefühlswelt innerhalb von Sekunden völlig auf den Kopf stellt …Während Conny sich in Amerika schnell wohlfühlt, hadert ihre Mutter Christin in Deutschland mit ihrem Schicksal und der Vergangenheit. Geplagt von Selbstzweifeln zieht sie sich immer weiter zurück, bis eine zufällige Begegnung ihr neuen Lebensmut einhaucht. Gerade als ihre Tochter sich auf die Heimreise machen will, wird Boston von einem Erdbeben erschüttert …Ein Roman über die heilende Kraft der Liebe und die Prüfungen des Lebens.MAX UND MICHA JUGENDKRIMISDer Wolfgangsee bietet die farbige Kulisse für spannende Detektivgeschichten mit den Haupthelden Max und Micha. Die beiden könnten gegensätzlicher kaum sein: Max kommt aus der Großstadt und sucht im Urlaub Aktion und Abenteuer. Micha, Sohn eines Bi...o-Bauern aus dem Ort, vertraut lieber seinem Verstand - und das mit Erfolg. Kein Wunder, dass er scherzhaft "Junior-Sherlock von St. Wolfgang" genannt wird.Die Detektiv-Abenteuer, bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt, sind weitgehend gewaltfrei und für Jugendliche geschrieben. Aber auch Erwachsene nehmen die Bücher gern zur Hand: Führen sie doch in ihre Jugend zurück.Ihr findet die Geschichten bei Amazon und in meinem Autorenshop! Die Fälle 5 - 10 gibt es auch als Kindle-eBook.Viel Spaß beim Lesen!S. KERLING MEETS E.A.POEDie tiefste Tiefe von Elend, das Äußerste an Qual trifft immer den Einzelnen, nicht eine Anzahl von Menschen. Das unheimliche Schmerzensübermaß des Todeskampfes muss der Mensch einzeln ertragen, nie wird es der Masse der Menschen zuteil.Edgar Allan Poe©byChristine Erdic



Bildinformation: Neuigkeiten im Paradies für Leseratten