Das Geheimnis der Alraune

(fair-NEWS)

Wem die Alraune (englisch: mandrake) bisher noch kein Begriff war, dem wurde spätestens in Harry Potter klar, womit er es zu tun hat, als eine Alraune Draco Malfoy in Kräuterkunde bei Mrs Sprout giftig in den Finger biss.Giftig sind diese geheimnisvollen Wurzeln allerdings, wenn auch auf eine andere Art!Die Gemeine Alraune (Mandragora officinarum) aus der Gattung Mandragora ist eine giftige Heil- und Ritualpflanze, die seit der Antike als Zaubermittel gilt, vor allem wegen ihrer besonderen Wurzelform, die der menschlichen Gestalt ähneln kann. Benannt wurde sie nach Grimm von einer altgermanischen Seherin Albruna, der Ausdruck leitet sich von ahd. alb ‚Alb, Mahr, Faun‘ und ahd. rûnen ‚leise sprechen, heimlich flüstern‘, got. runa („Geheimnis“) oder nord. run („Geheimnis, Rune“) ab. (Quelle: https://de.wikipedia.org/ Im Mittelalter, aber vermutlich auch schon früher, wurde die Alraune auch als Betäubungsmittel bei Operationen eingesetzt. Getrocknete Wurzeln wendete man gegen Augenentzündungen, entzündete Wunden, Verhärtungen, Schlangenbiss und Gelenkschmerzen an. Die Alraune galt zudem als fruchtbarkeitsfördernd. Alraunen-Wein trank man gegen Schlaflosigkeit, wobei immer die Gefahr bestand, aus dem Schlaf nicht mehr aufzuwachen.Aus der häufig zweigeteilten Wurzel wurden menschenähnliche Figuren geschnitzt.Diese Alraunenmännlein wurden für magische Zwecke eingesetzt.Sie sollten unter anderem Glück bringen. Eine Alraunenwurzel auf den Kaminsims gelegt, soll dem Haus Wohlstand, Fruchtbarkeit und Schutz bringen. Sogar Dämonen soll man mit ihr austreiben können.Früher dachte man, die Ernte der Alraune hätte tödliche Folgen. Daher musste ein möglichst schwarzer Hund die Ernte übernehmen. Er wurde mit einer Schnur an die Alraunenpflanze gebunden. Dann wurde er angelockt, sodass er mit all seiner Kraft die Wurzel aus dem zog. Man vermutete, dass die Alraune beim Rausziehen einen fürchterlichen Schrei ausstösst, an dem der Hund anschliessend sterben müsse. (Quelle: http://hexe.org/ Heutzutage ist die Alraune in der Küche natürlich tabu!Wie man trotzdem lecker kochen und backen kann verrät uns Koch Nepomuck in seinem Kochbuch ZAUBERHAFTE GERICHTEAUS DER KOBOLDKÜCHE. Interessante Nachspeisen, geheimnisvolle Getränke wie der „Punsch für kleine Kobolde“ und Tipps wie zum Beispiel das fantasievolle Gestalten von Blumentöpfen für Naturgeister runden dieses Büchlein ab.Infos unter MEINE BÜCHER- UND KOBOLDECKE.Nach einer Vorlage aus dem beliebten Kinderbuch, Nepomucks Abenteuer von Christine Erdic entstand im Strunzertaler Atelier die Koboldfigur Nepomuck.Der pfiffige Kobold Nepomuck ist vielen kleinen Lesern schon aus dem lustigen Kinderbuch Nepomucks Abenteuer bekannt.Rianne Bartmann ist gebürtige Holländerin, modelliert schon seit 1988 Puppen und hat selber Modellierkurse angeboten. Inzwischen hat sie auch ihren Traum von einem eigenen Atelier verwirklicht, in dem sie ihre Trolle, Hexen, Kobolde und Zwerge mit viel Liebe modelliert. Jede Figur ist ein von Hand gefertigtes Unikat.Übrigens: Besucher im Atelier sind jederzeit herzlich willkommen. Ein kurzer Anruf vorher genügt.Weitere Informationen auf der Webseite ,Das Strunzertaler Atelier’.©byChristine Erdic



Bildinformation: Das Geheimnis der Alraune