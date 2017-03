Lustige Koboldgeschichten

(fair-NEWS)

Lustige Geschichten über Kobolde kann man in dem Buch NEPOMUCKS ABENTEUER lesen. Wie leben diese kleinen Waldschrate eigentlich, und was mögen sie? Wie feiern sie ihre Feste? Kobold Nepomuck aus Norwegen landet nicht nur versehentlich bei einer Menschenfamilie und treibt sein Unwesen im Harz, er lädt den Leser auch in sein Kobolddorf in Norwegen ein und lässt ihn am Mittsommerfest teilhaben.Eine spannende Geschichte für Kinder und Erwachsene, die sich ihren Sinn für Humor erhalten haben!Leseprobe aus dem Buch:Heute soll es in den Wald gehen, denn Nepomuck möchte nach Kobolden Ausschau halten. Oma hat zwar gemeint, es gäbe keine Kobolde mehr in der Nähe. Wegen der vielen Menschen, die sich im Laufe der Zeit hier angesiedelt haben, seien sie tiefer in die Wälder gezogen. Aber man kann ja nie wissen.Der Schnee liegt noch immer hoch und Nepomuck hat keine Schuhe an den Füßen. „Macht nichts, wir tragen nie Schuhe. Und in Norwegen liegt der Schnee noch viel höher als hier.“, erklärt er den anderen. Daraufhin will Max seine Stiefel auch wieder ausziehen. „Dann gehst du gar nicht raus.“, bestimmt Oma kurzerhand. „Du bist schließlich kein Kobold und ich habe keine Lust, dich mit Fieber ins Krankenhaus bringen zu müssen.“ Max fügt sich schmollend.„ Habt ihr vielleicht eine Mütze für mich? Mir ist so leicht kalt am Kopf, und meine eigene Mütze ist noch in der Weihnachtswerkstatt.“ Also bekommt Nepomuck Mütze, Schal und Jacke von Puppe Ella angezogen und so ausstaffiert soll es dann losgehen. „Die Jacke kratzt.“, meckert der undankbare Nepomuck. „Und die Mütze sieht doof aus, so in rosa und ganz ohne Bommel!“„Dann musst du eben am Kopf frieren.“, entscheidet Oma unbarmherzig. Und Nepomuck trollt sich Richtung Tür. „Meine eigene Mütze hat eine schöne Bommel.“, murmelt er beim Hinausgehen trotzig. Draußen ist er doch froh über Mütze und Jacke, denn es ist recht kalt im Winterwald. Nepomuck muss tüchtig laufen, um mit uns Schritt halten zu können. Doch er ist ein zähes Kerlchen und gibt nicht auf. Der Wald gefällt ihm gut. „Er erinnert mich an Norwegen.“, seufzt er zufrieden. Er spielt am Wegrand mit den Eichhörnchen, und sogar ein Reh kommt und lässt sich streicheln. Nepomuck scheint eine regelrechte Anziehungskraft auf die sonst eher scheuen Tiere des Waldes auszuüben. Aber auf andere Kobolde stoßen wir nicht. Nepomuck ist etwas enttäuscht. Zum Trost schenke ich ihm einen schönen Tannenzapfen, den er fortan immer bei sich trägt. „Das ist aber nett von dir, Axana.“, bedankt er sich mit glänzenden Augen. Auf dem Rückweg ist er sehr nachdenklich und runzelt hin und wieder die Stirn. Was der kleine Kerl wohl ausbrütet?Das Buch ist überall im deutschen Buchhandel sowie im Karina-Verlag auf Bestellung erhältlich.©byChristine Erdic



