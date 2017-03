Wellnessurlaub im Lebuser Land: 4-Sterne-Wellnesshotel Woinski zum Wohlfühlen und Entspannen

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 - Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen.Das nur knapp 70 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze (Frankfurt/ Oder) entfernt liegende 4-Sterne-Hotel Woinski bietet eine Oase der Ruhe und Erholung in grüner Landschaft zwischen Seen und Wäldern. Das im Jahre 2012 neu eröffnete Wellness- und Designhotel liegt in absolut ruhiger Lage direkt am idyllischen Lübbens-See im kleinen Städtchen Lubniewice im Lebuser Land.Das Wellnesshotel Woinski beherbergt 56 hervorragend ausgestattete Gästezimmer, ein Gourmet-Restaurant und eine Spa-Anlage mit Wellnessabteilung. Modernes Design, stilvolle Inneneinrichtung, fröhliche Farben und stimmungsvolle Beleuchtung verleihen jedem Zimmer einen besonderen Charme und versprühen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Die zeitgemäße Ausstattung mit elegantem Bad, Klimaanlage, WLAN und Flachbildfernseher mit SAT-TV sorgt für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt. Kulinarische Gaumenfreuden erwarten Hotelgäste im vornehmen Restaurant, das regionale, italienische und französische Küche serviert. Die kleine aber feine Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Produkten sowie vielfältige Massagen-Arten an. Die schöne Spa-Anlage mit Hallenbad, Saunalandschaft und Salzgrotte ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse. Der herrliche Seeblick und die rundum intakte Natur sowie der erlesene Wohnkomfort und die exzellente Gastronomie des Hotels versprechen pure Erholung und Entspannung.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements für einen Wellnessurlaub im Hotel Woinski bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Angeboten für jeden etwas Passendes dabei. Dank zahlreicher Inklusivleistungen, die im Preis schon enthalten sind, kann man den Wellnessurlaub so völlig ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangement: „Wohlfühlzeit am See“• Termine: Angebot gültig bis 20.12.2017 (ausgenommen Ostern)• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preis: 262,50 € pro Person• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen im Doppelzimmer2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereichs mit Schwimmbad, 2 Jacuzzis, Saunalandschaft, Eisgrotte4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloser Verleih von Nordic-Walking-Stöcken6. Kostenloses WLAN7. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Körperpeeling, für sichtbare Hautverfeinerung2) 1 x Aroma-Ganzkörpermassage3) 1 x ayurvedische Gesichts- und Kopfmassage MUKABHYANGAWeiterführender Link zu den Angeboten im Hotel Woinski und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,18,hotel-woinski-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Woiński Spa ****