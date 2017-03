Benefizturnier für Sambia im Mosbacher Elzstadion

(fair-NEWS)

Am Sonntag, 26. Februar 2017 lud Fair Play Preisträger Türkspor Mosbach e.V. zum Benefizfußballturnier für Kinder in Sambia ins Elzstadion Mosbach ein. Bei frühlingshaften Temperaturen kickten der Gastgeber und fünf weitere Teams aus der Region für den guten Zweck. Einen besonderen Rahmen fand die Veranstaltung durch Ehrengäste und Spendenübergaben.So begrüßte der Verein u.a. den Vizepräsidenten des Badischen Fußballvereins, Jürgen Galm, Kickbox-Weltmeister Gökhan Arslan sowie Vertreter ortsansässiger Firmen, die sich engagiert hatten. Durch den Einsatz einiger Profifußballer konnten begehrte Originaltrikots versteigert werden und auch einem Spendenaufruf vor Ort sind spontan Besucher nachgekommen. Außerdem wurden Sachspenden rund um den Fußball für das internationale Hilfsprojekt gespendet.So überreichte auch Special Guest Martin Rietsch alias Musiker 2schneidig, der mit seinem gemeinnützigen Verein Aktion Liebe Deinen Nächsten e.V. bereits seit Jahren Trikotspenden für internationale Kinderprojekte sammelt und diese vor Ort unterstützt, Trikotsätze für Sambia. Außerdem moderierte er das Turnier und die Spendenübergaben mit Charme und Humor. Nicht zuletzt kickte er selbst eine Runde im Gastgeberteam und konnte mit einem Flugkopfballtor für Türkspor Mosbach auch auf dem Feld begeistern.Den Turniersieg sicherte sich schließlich Landesligist SV Waldhof II nach einem Elfmeterschießen. Insgesamt war es eine erfolgreiche Veranstaltung, in der es um mehr als Fußball ging, in der Fairplay und Engagement für ein Kinderprojekt in Sambia großgeschrieben waren.



Bildinformation: Benefizturnier für Sambia: Veranstalterteam Türkspor Mosbach mit Gastspieler Martin Rietsch aka 2schneidig