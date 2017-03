Stiftung Warentest Finanztest zum kostenlosen PKV-Tarifwechsel

(fair-NEWS)

Auf der Seite test.de ( www.test.de/pkv-tarifwechsel ) berichtet die Stiftung Warentest Finanztest in der Ausgabe 03.2017 zum Thema PKV-Tarifwechsel. Als Beispiel für die kostenlose Beratung zum Tarifwechsel innerhalb einer bestehenden privaten Krankenversicherung wird die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln benannt. So wird die Dienstleistung von der Stiftung Warentest beschrieben: „Beratung, Zweitmeinung zu Vorschlägen des Versicherers, Recherche nach Tarifalternativen, kompletter Umstellungsprozess, wenn Kunde wechseln will“. Zu den Kosten heißt es bei Finanztest weiter: „Für den Kunden kostenlose Dienstleistung auf Basis eines Maklervertrags, der Versicherer zahlt 1 bis 2 Prozent des Beitrags als Bestandsprovision an den betreuenden Makler“. Folgende Versicherungen machen mit:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa und Württembergische.Der Finanztest-Artikel kann für € 2,50 online unter dem oben genannten Link gekauft werden. Die gesamte Beratung zum PKV-Tarifwechsel der hc consulting AG ist immer zu 100 % kostenlos.