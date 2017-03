Natürlicher Frühlingslook für MacBook & Co.

(fair-NEWS)

Hamburg, im März 2017 – Ob Laptop, Tablet oder Smartphone: Auch die digitalen Lieblinge können nach dem langen Winter ein frisches Outfit vertragen. Die stilvollen Hüllen von Pack & Smooch werden nicht nur aus besonders hochwertigen Naturmaterialien gefertigt, sondern sind auch zu hundert Prozent „made in Hamburg“. In der hauseigenen Manufaktur entstehen in sorgfältiger Handarbeit edle Verpackungen wie die maßgeschneiderte Hülle Hampshire. Sie ist für die neuesten Modelle von MacBook und iPad erhältlich, aber auch Besitzer von Apple-Oldies, einem Samsung Galaxy sowie von Laptops und Smartphones weiterer Hersteller werden bei Pack & Smooch fündig.Die Hamburger Manufaktur hat einen hohen Qualitätsanspruch. „Wir verarbeiten ausschließlich hochwertigen Merino-Wollfilz, der besonders dicht gewebt wird. Im Vergleich zu billigen Filzprodukten ist dieser äußerst strapazierfähig und langlebig“ erklärt Matthias Burkert, Gründer und Inhaber von Pack & Smooch. „Mit seiner angenehmen Haptik erdet das seit Jahrhunderten bewährte Naturmaterial unseren schnelllebigen digitalen Lifestyle - und unterstreicht zugleich die Klasse edler Alltagshelfer wie des neuen MacBook Pro mit Touch Bar.“Dazu trägt auch ein auf das Wesentliche reduziertes Design mit klaren Formen bei. So greifen beim Pack & Smooch-Klassiker Hampshire aufgefrischte Details wie abgerundete Außenkanten die harmonische Optik des neuen MacBook Pro auf. Farblich abgestimmte Griffapplikationen aus pflanzlich gegerbtem Premiumleder sorgen für Stabilität und sicheren Griff. Als praktisches Extra bietet die schmale Fronttasche Platz für kleine Alltagshelfer wie das Smartphone oder eine externe Festplatte. Die Hülle lässt sich mit ultraflachen Magnetverschlüssen sicher schließen und leicht öffnen. Diese befinden sich in der Vordertasche, so dass sie keinen direkten Kontakt mit dem MacBook haben. Hampshire ist in den Farbkombinationen Hellgrau/Hellbraun und Anthrazit/Dunkelbraun erhältlich, passend für zahlreiche MacBook- und iPad-Modelle.Neue Styles für iPhone & CoAuch wenn gerade kein schickes iPhone 7 zur Hand ist – mit einem neuen Frühjahrsmäntelchen werden auch ältere Modelle aufgepeppt. Hüllen wie die schlanken Modelle Elie und Kingston bieten sicheren Schutz bei minimalistischem Design, die Varianten Shetland und Kirkby bringen zudem ein Extrafach für Visiten- und Kreditkarten mit. Der edle Filz aus reiner Merino-Wolle wird bei Elie und Shetland pur eingesetzt, bei Kingston und Kirkby mit feinstem Naturleder kombiniert. Bei Lederhülle Herdwick sorgt ein feines Merinofutter für zusätzlichen Schutz.Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.pack-smooch.com/de/