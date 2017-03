(fair-NEWS)

Ein Gesangswettbewerb der ganz besonderen Art feierte im Jahre 2008 seine Premiere. Die Show „Oldie-Super-Star 60 +“ sorgte damals für eine ausgelassene Stimmung und einem ausverkauften Haus im Seniorenclub des Bezirksamtes in Wilmersdorf-Charlottenburg.Das, was Entertainer und Moderator Norbert Wohlan (besser bekannt unter dem Künstlernamen NORBI) auf die Beine gestellt hatte, begeisterte Jung und Alt und hat mal wieder bewiesen, dass die Senioren noch nicht zum „alten Eisen“ gehören.Aufgrund des großen und langanhaltenden Erfolges bei allen Gesangsinterpreten und vor allem beim Berliner Publikum, wird es im Frühjahr 2017 eine Neuauflage dieses Gesangswettbewerb geben.Am Senioren-Song-Contest können alle Menschen teilnehmen, die mindestens 60 Jahre alt sind und ihr Gesangstalent beweisen möchten.Am Sonntag, den 23.04.2017 präsentieren sich die Teilnehmer/innen einer prominenten Jury (wie die Berliner Sängerin Jacky P.) im großen Saal der Seniorenfreizeitstätte in der Herthastrasse im Grunewald. Zu gewinnen gibt es wieder wertvolle Preise wie z. B. Reisegutscheine, ein Fotoshooting und vieles mehr.Was die „späten Stars“ tun müssen ist ganz einfach. Schicken sie ein Demo in Form einer CD mit Foto und entsprechendem Lebenslauf bis zum 15.03.2017 an folgende Adresse:Norbi Entertainment – Norbert Wohlan – Postfach 410226 – 12112 Berlin oder nutzen Sie Ihre Bewerbung mit MP 3 an folgende E-Mail-Adresse: schlager-norbi@arcor.deFür Rückfragen steht Ihnen der Veranstalter unter der Rufnummer 030 – 216 29 58 oder 0177 – 627 78 54 auch gerne zur Verfügung. Weitere Infos im Netz unter www.norbi-schlager.de



Bildinformation: Werde der neue Superstar 60plus in Berlin