IT-Service-Net und Transerv2000 ein gutes Team

Ein hochmodernes Repair-Center und eine Vernetzung von qualifizierten vor Ort Technikern leisten bundesweite Hilfe bei defekten Notebooks, Tablets, smart Phones, Computern und anderen elektronischen Geräten.Mannheim 02.03.2017. Beide Unternehmen sind im Service Bereich beheimatet und betreuen bundesweit namhafte Hersteller. Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen einen exzellenten Vor Ort-Service. Wichtig in einer Zeit in der die Hardware primär von Flächenmärkten und dem Internet geliefert wird. Der dazugehörige Onsite Service, Beratungs- und Serviceleistung kann jedoch nur von Vor- Ort Fachleuten erbracht werden.Genau aus diesem Grund werden beide Unternehmen, die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit weiter ausbauen und intensivieren.Mit dem Portfolio von Dienstleistungen wie Reparaturen von Notebook, PC`s, Monitoren, Server und Drucker, schließt sich der Kreis, und das Netz ist in der Lage Kunden alles aus einer Hand zu bieten.Das Tätigkeitsfeld des IT-Service-Net erstreckt sich von Systemhausleistungen, über EDV-Outsourcing bis hin zur Bereitstellung der Service-Organisation von Herstellern und Distributoren.IT-Service-NetZiel des IT-Service-Net ist es Hersteller zu unterstützen einen bundesweiten Service zu praktizieren. Mit fast vierzig Servicepartnern aus allen Bereichen der ITK bietet das Netz die Voraussetzung für erstklassigen Vor-Ort Service und ergänzt damit den eigenen Hersteller-Hotlineservice.Transerv2000Ziel ist es, das eigene Service Netz durch strategische Partner weiter auszubauen und so den Kunden den Best möglichen Service bieten zu können. Dies geschieht durch den konsequenten Ausbau von Service Leistungen, die durch hochqualifizierte und hochmotivierte Techniker umgesetzt werden. Die Transerv 2000 bietet heute Ihren Kunden Wiederherstellungszeiten von 4 bis 24 Stunden an und garantiert dem Kunden so eine optimale Planungssicherheit.Beide Unternehmen verfügen über langjährige Erfahrung in der Technik. Das sind die Werte, die IT-Service-Net und Transerv2000 praktiziert, um dem Kunden die beste und schnellste Hilfe zu bieten. Netzwerke, die freie Bahn für den ungestörten Betrieb der IT-Landschaft garantieren.Aufgrund der wachsenden Brisanz verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für IT-Techniker. Besonders für Freelancer, Existenzgründer und Quereinsteiger in die IT-Branche.Einzelkämpfer haben es schwer deshalb ist eine Mitarbeit im Netz eine erhebliche Erleichterung und die Chance auf einen dauerhaften Erfolg in der IT-ServicebrancheAn einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de ITSN/ Schappach



Bildinformation: IT-Service-Net