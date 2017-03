SoulMe - complete yourself. Eine Charakter App für Freundschaft und mehr.

(fair-NEWS)

Bei SoulMe – abgeleitet von "Soulmate" (engl.: Seelenverwandte(r)) - geht es darum seinenSeelenverwandten zu finden. Der Kerngedanke der App ist ganz klar wegzukommen von jeglichen Datingportalen und Plattformen, welche es sowieso schon massenhaft auf dem Markt zu finden gibt. Es geht also darum, dass sich zwei Leute - ganz egal welches Geschlecht, welches Alter, welcher Ort – mit gleichen Interessen und gleichen Charakterzügen finden. Dies gelingt durch einen ausgereiften Algorithmus, der zusammen mit einem angehenden Psychologen niedergeschrieben, ausgefeilt und entwickelt wurde.Ein eigenes Profil ist in nur wenigen Minuten erstellt, was unterteilt ist in Registrierung und "Soulerstellung", bei der man quasi seinen eigenen "Soul" definiert und damit später gleichtickende Soulmates finden kann, indem Charaktereigenschaften und Interessen eines jedes Users prozentual heruntergerechnet werden. Die prozentuale Übereinstimmung kann man dabei selbst festlegen. Automatisiertes Matching ist also ein großes Key Selling von SoulMe!Es geht nicht mehr darum, dass man - wie bei fast allen Dating Apps - nach Aussehen "Likes" verteilen kann und dann hoffen muss, dass für ein zustande kommendes Match ein Like zurück kommt. SoulMe dreht den Spieß nämlich um und zeigt jedem User ganz automatisch seine "Souls" an, mit denen man dann in Kontakt treten kann aber nicht muss.Für alle User, die aber trotzdem lieber ihr eigenes Ding machen und sich viel eher wahllos durch die Community stöbern wollen, gibt es da noch die sogenannten "Generals", also die User, die dem selbst festgelegten Prozentsatz der Souls nicht entsprechen.Hierbei kann man also ganz üblich User für User weiterwischen, anschreiben oder aber auch aufdie Merkliste setzen. Angezeigt wird bei einem General immer das Profilbild sowie die 4wichtigsten Charaktereigenschaften, die man anfangs bei der Soulerstellung festlegt. Findet man eine Person nun interessant gelingt man durch einen Klick auf sein komplettes Profil, wo dann mehr Informationen wie Biografie, Berufsstand, Beziehungsstatus etc. zu finden sind.Der Hintergrund dieses Konzeptes ist also die Oberflächlichkeit aus dem Spiel zu nehmen und zuallen bisher vorhandenen Datingplattformen eine Alternative zu bieten, indem SoulMe wortwörtlich Chrakter zeigt.„Complete yourself, be SoulMe.“Johannes RichterGeschäftsführerSoulMe UG (haftungsbeschränkt)



Bildinformation: SoulMe UG (haftungsbeschränkt)