Buchvorstellung: Atmende Bilder: Haiku und Senryü für enthüllte Momente

Es gibt drei Zeilen und siebzehn Silben, die enthüllende Momente zeigen.Dieses Facettenreiche Buch die erstaunlichen Bilder der sensationellen portugiesischen Fotografin Susana Ferreira-In diesen Aufnahmen erkennt man ihre Leidenschaft zur Fotografie und ihre Sehnsucht ins Weite. Auf ihren Reisen besuchte sie Orte von großer Schönheit, und solche, die viele nicht sehen wollen. Vom atemberaubenden Anblick eines großen Segelschiffes auf dem offenen Meer, bis hin zum bettelnden Kind, welches von seinem entbehrungsreichen Leben dazu gezwungen wurde.Begleitet werden diese phantastischen Bilder von Worten der Schriftstellerin Dagmar Tollwerth. Dies ist ein Kunstbuch, dass einem wohl ein leben lang begleiten wird.Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=YQ4hnoUZ1f4&feature=youtu.be&list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQProduktinformation:Taschenbuch: 140 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: Erstausgabe (19. August 2015)Sprache: Deutsch, PortugiesischISBN-10: 3903056480ISBN-13: 978-3903056480Format: Kindle EditionDateigröße: 4086 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 140 SeitenVerlag: Karina (31. August 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B014PRQT2QX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber den Verlag:http://regiowiki.at/wiki/Karina_VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



